Департамент жилищного хозяйства Днепровского горсовета объявил несколько тендеров на ремонт кровли жилых домов и установку новых лифтов общей стоимостью 50,6 млн грн
Так, жилой дом № 82 (подъезд 5) на просп. Дмитрия Яворницкого получит новый лифт за 1,55 млн. грн до 31 декабря 2020 г.
Более чем в два раза больше выделят на ремонт кровли жилого дома № 87 на просп. Слобожанском.
Еще один тендер на капитальный ремонт кровли жилых домов Днепра обойдется горсовету в 45,58 миллиона гривен. Планируется укрепить основание крыши, нанесет огнезащиту на деревянные конструкции, уложит рулонную кровлю и металлочерепицу, утеплит покрытия, вставит слуховые окна, навесит водосточные трубы, установит снегозадержатели и молниезащиту.
Работы будут проводиться до конца декабря по следующим адресам:
- ул. Боброва, 28
- ул. Воскресенская, 27
- ул. Громова, 3
- ул. М. Грушевского, 20
- шос. Запорожское, 19
- ул. Каменская, 25
- ул. Караваева, 35, 62
- ул. Кедрина, 66
- ул. В. Мерзленко, 5
- ул. Новошкольная, 76, 78
- ул. Пастера, 12, 16
- ж/м Покровский, 5-Н
- ул. Староказацкая, 9
- ул. Строителей, 5-Б
- ул. Шмидта, 9
Ранее мы сообщали, что в Днепре на бульваре Славы прорвало канализацию.
Очевидцы первых минут потопа опасались, что их затопит нечистотами. Они и вызвали аварийную службу.
Специалисты приехали и сказали, что прорвало трубу с технической водой, и поэтому вызывать нужно не их, а «Днепрводоканал».
Напомним, в Украину скинули ржавый металлолом вместо самолетов.
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