Департамент жилищного хозяйства Днепровского горсовета объявил несколько тендеров на ремонт кровли жилых домов и установку новых лифтов общей стоимостью 50,6 млн грн

Так, жилой дом № 82 (подъезд 5) на просп. Дмитрия Яворницкого получит новый лифт за 1,55 млн. грн до 31 декабря 2020 г.

Более чем в два раза больше выделят на ремонт кровли жилого дома № 87 на просп. Слобожанском.

Еще один тендер на капитальный ремонт кровли жилых домов Днепра обойдется горсовету в 45,58 миллиона гривен. Планируется укрепить основание крыши, нанесет огнезащиту на деревянные конструкции, уложит рулонную кровлю и металлочерепицу, утеплит покрытия, вставит слуховые окна, навесит водосточные трубы, установит снегозадержатели и молниезащиту.

Работы будут проводиться до конца декабря по следующим адресам:

ул. Боброва, 28

ул. Воскресенская, 27

ул. Громова, 3

ул. М. Грушевского, 20

шос. Запорожское, 19

ул. Каменская, 25

ул. Караваева, 35, 62

ул. Кедрина, 66

ул. В. Мерзленко, 5

ул. Новошкольная, 76, 78

ул. Пастера, 12, 16

ж/м Покровский, 5-Н

ул. Староказацкая, 9

ул. Строителей, 5-Б

ул. Шмидта, 9

Ранее мы сообщали, что в Днепре на бульваре Славы прорвало канализацию.

Очевидцы первых минут потопа опасались, что их затопит нечистотами. Они и вызвали аварийную службу.

Специалисты приехали и сказали, что прорвало трубу с технической водой, и поэтому вызывать нужно не их, а «Днепрводоканал».

Напомним, в Украину скинули ржавый металлолом вместо самолетов.

Как сообщала Politeka, НБУ уличили в скандальной пророссийской схеме.

Также Politeka писала, что известный журналист рассказал о хитром плане Украины и МВФ.