Департамент жилищного хозяйства Днепровского горсовета объявил несколько тендеров на ремонт кровли жилых домов и установку новых лифтов общей стоимостью 50,6 млн грн

Так, жилой дом № 82 (подъезд 5) на просп. Дмитрия Яворницкого получит новый лифт за 1,55 млн. грн до 31 декабря 2020 г. 

Более чем в два раза больше выделят на ремонт кровли жилого дома № 87 на просп. Слобожанском.

Еще один тендер на капитальный ремонт кровли жилых домов Днепра обойдется горсовету в 45,58 миллиона гривен. Планируется укрепить основание крыши, нанесет огнезащиту на деревянные конструкции, уложит рулонную кровлю и металлочерепицу, утеплит покрытия, вставит слуховые окна, навесит водосточные трубы, установит снегозадержатели и молниезащиту.

Работы будут проводиться до конца декабря по следующим адресам:

  • ул. Боброва, 28
  • ул. Воскресенская, 27
  • ул. Громова, 3
  • ул. М. Грушевского, 20
  • шос. Запорожское, 19
  • ул. Каменская, 25
  • ул. Караваева, 35, 62
  • ул. Кедрина, 66
  • ул. В. Мерзленко, 5
  • ул. Новошкольная, 76, 78
  • ул. Пастера, 12, 16
  • ж/м Покровский, 5-Н
  • ул. Староказацкая, 9
  • ул. Строителей, 5-Б
  • ул. Шмидта, 9

Ранее мы сообщали,  что в Днепре на бульваре Славы прорвало канализацию.

Очевидцы первых минут потопа опасались, что их затопит нечистотами. Они и вызвали аварийную службу.

Специалисты приехали и сказали, что прорвало трубу с технической водой, и поэтому вызывать нужно не их, а «Днепрводоканал».

Напомним, в Украину скинули ржавый металлолом вместо самолетов. 

Как сообщала Politeka, НБУ уличили в скандальной пророссийской схеме.

Также Politeka писала, что известный журналист рассказал о хитром плане Украины и МВФ.