Тогда Екатеринослав был одним из самых крупных и значимых городов юга Российской империи



100 лет назад город развивался и строился, ничуть не уступая Санкт-Петербургу, Москве или Киеву.

Улица Караимская (Торговая) возле Центральной площади. Старинный Днепр выглядел очень солидно!



Ныне это угол улицы Центральной и Ширшова. Приблизительно этот ракурс - раньше однозначно было симпатичнее.









Первая классическая мужская гимназия, расположенная на Соборной площади, 2.





С 1920 года и поныне корпус Мед.академии. Здание частично сохранилось.







Екатеринослав, Екатерининский проспект.



Ныне это перекресток улицы Харьковской и проспекта Карла Маркса.

Александровский проспект, вид со стороны Екатерининского проспекта.





Ныне улица Артема. Вероятно этот ракурс.



Полицейская улица.

Современная улица Шевченко. Здание справа бывшая Уездная Земская управа выделяется фигурами женщин (кариатид), которые удерживают свод.

Предположительно открытие Старого Моста в 1884 году. В свое время это был крупнейший мост в РИ.



Ранее мы сообщали, что студент Киевского национального университета имени Т.Г. Шевченко нашел на Днепропетровщине старинную карту 1860 года.

На карте был указан курган «Могила Ефимовка» с обозначением каменного креста на нем. Студент добрался к кургану и нашел каменный крест с языческими и христианскими надписями.

По словам специалистов, вероятнее всего, это языческая статуя средних веков, которую в начале XIX века переделали в православный крест в два с половиной метра высотой. Фигуру перевезут в исторический музей.

Там уже определят точный возраст статуи, изучат полустертые надписи и попытаются объяснить сочетание двух религий.

За свою находку студент получил грамоту от музея.

Напомним, ученые наткнулись на останки инопланетян.

Как писала Politeka, как на самом деле выглядела мать Тутанхамона, исследование потрясло даже ученых.

Также Politeka сообщала, что археологи нашли бесценные сокровища на месте древнего кораблекрушения.