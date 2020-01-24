В инфекционную больницу Кривого Рога поступил 24-летний пациент с вирусной бактериальной пневмонией

Об этом сообщает Первый Криворожский.

Сейчас медики лечат парня и наблюдают за особенностями протекания заболевания.



Но всех очень волнует заявление врачей о том, что в области превышен эпидемиологический порог по ОРВИ. Особенно на фоне информации о распространении нового смертельно опасного вируса в Китае, который передается от человека к человеку и по симптомам похож на пневмонию.

Чаще всего воспалением легких болеют дети. Вирусы и бактерии «живут» в носу или горле и могут попасть в легкие во время вдоха. Возбудители этой болезни распространяются воздушно-капельным путем.

Напомним, Днепропетровской области на данный период закрыто 128 отдельных классов и 6 школ. Общее количество детей, которые находятся дома, — 4,5 тыс. человек.

Хотя эпидемии гриппа пока нет, количество заболевших растет. По данным Центра общественного здоровья, всего с начала сезона ОРВИ и гриппом переболело уже более 2 млн украинцев.

Также мы сообщали, что исполняющий обязанности Генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин во время брифинга для СМИ сообщил, что Украина предприняла специальные меры предосторожности в аэропорту "Борисполь”. Это связано с возможностью проникновения заболевания из Китая.