В инфекционную больницу Кривого Рога поступил 24-летний пациент с вирусной бактериальной пневмонией
Об этом сообщает Первый Криворожский.
Сейчас медики лечат парня и наблюдают за особенностями протекания заболевания.
Но всех очень волнует заявление врачей о том, что в области превышен эпидемиологический порог по ОРВИ. Особенно на фоне информации о распространении нового смертельно опасного вируса в Китае, который передается от человека к человеку и по симптомам похож на пневмонию.
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Чаще всего воспалением легких болеют дети. Вирусы и бактерии «живут» в носу или горле и могут попасть в легкие во время вдоха. Возбудители этой болезни распространяются воздушно-капельным путем.
Напомним, Днепропетровской области на данный период закрыто 128 отдельных классов и 6 школ. Общее количество детей, которые находятся дома, — 4,5 тыс. человек.
Хотя эпидемии гриппа пока нет, количество заболевших растет. По данным Центра общественного здоровья, всего с начала сезона ОРВИ и гриппом переболело уже более 2 млн украинцев.
Также мы сообщали, что исполняющий обязанности Генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин во время брифинга для СМИ сообщил, что Украина предприняла специальные меры предосторожности в аэропорту "Борисполь”. Это связано с возможностью проникновения заболевания из Китая.
Напомним, врачи рассказали, можно ли парить ноги с горчицей во время простуды.
Как сообщала Politeka, названы самые опасные продукты при ОРВИ: забудьте о кофе.
Также Politeka писала, что ученые нашли метод борьбы с опасными бактериями: найдено 6 тысяч генов, которые не смогут устоять перед антибиотиком.