В Кривом Роге люди часами стоят в огромных очередях, чтобы попасть к врачу
Об этом сообщил очевидец «Днепровской панораме»
По его словам, в коридорах больницы негде расположиться даже детям.
Соцсети наводнили сообщения от жителей Кривого Рога – в больницах очереди к семейным врачам, ждать приходится по 2 часа и более. Причиной этому стал рост заболеваемости ОРВИ и гриппом.
А во 2-й детской больнице Кривого Рога в понедельник, 27 января посетители шокированы тем, что в коридоре одного из отделений негде присесть, приходится стоять и детям и взрослым.
Ранее мы сообщали, что уже две школы в Кривом Роге закрыли на карантин.
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После зимних каникул количество заболевших школьников составило 6,4% и показатель стремительно растет.
По официальной информации заболело 4248 детей. В связи с этим, 2 школы в Покровском районе были закрыты на карантин - №№93 и 57.
Также в инфекционную больницу Кривого Рога поступил 24-летний пациент с вирусной бактериальной пневмонией.
Медики лечат парня и наблюдают за особенностями протекания заболевания.Но всех очень волнует заявление врачей о том, что в области превышен эпидемиологический порог по ОРВИ. Особенно на фоне информации о распространении нового смертельно опасного вируса в Китае, который передается от человека к человеку и по симптомам похож на пневмонию.
Напомним, что вторжение китайского вируса началось, срочное заявление Минздрава: как спастись украинцам.
Также Politeka писала, что таинственный вирус косит людей с бешеной скоростью.
А еще Politeka сообщала, что тайна нового смертоносного вируса раскрыта, все еще хуже: как передается.