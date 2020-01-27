Чтобы попасть к врачу, люди ждут часами

В Кривом Роге люди часами стоят в огромных очередях, чтобы попасть к врачу



Об этом сообщил очевидец «Днепровской панораме»



По его словам, в коридорах больницы негде расположиться даже детям.

Соцсети наводнили сообщения от жителей Кривого Рога – в больницах очереди к семейным врачам, ждать приходится по 2 часа и более. Причиной этому стал рост заболеваемости ОРВИ и гриппом.



А во 2-й детской больнице Кривого Рога в понедельник, 27 января посетители шокированы тем, что в коридоре одного из отделений негде присесть, приходится стоять и детям и взрослым.

Ранее мы сообщали, что уже две школы в Кривом Роге закрыли на карантин.

После зимних каникул количество заболевших школьников составило 6,4% и показатель стремительно растет.

По официальной информации заболело 4248 детей. В связи с этим, 2 школы в Покровском районе были закрыты на карантин - №№93 и 57.

Также в инфекционную больницу Кривого Рога поступил 24-летний пациент с вирусной бактериальной пневмонией.

Медики лечат парня и наблюдают за особенностями протекания заболевания.Но всех очень волнует заявление врачей о том, что в области превышен эпидемиологический порог по ОРВИ. Особенно на фоне информации о распространении нового смертельно опасного вируса в Китае, который передается от человека к человеку и по симптомам похож на пневмонию.

Напомним, что вторжение китайского вируса началось, срочное заявление Минздрава: как спастись украинцам.

Также Politeka писала, что таинственный вирус косит людей с бешеной скоростью.

А еще Politeka сообщала, что тайна нового смертоносного вируса раскрыта, все еще хуже: как передается.