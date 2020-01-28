И такое творится на большинстве многоэтажек

В одной из квартир на жилом массиве «Солнечный» потолок стал биться током



Как передает Politeka.net, об этом сообщила хозяйка квартиры в Facebook.



Решив проверить в чем дело, она поднялась на крышу дома. От увиденного она обомлела - там творился бардак. Многочисленные электрические провода, установленные на крыше различными фирмами-провайдерами, сплели хаотическую сетку.

"Вышла на крышу прогуляться (чего-то на кухне потолок током биться начал), а там такой бардак, что ходить страшно(( сплошные петли и ловушки... Странно, что никто ещё не пострадал. Интересно, а Филатов обнародовал где-то итоги своей борьбы с провайдерами? скольких удалось призвать к ответу? ", - сообщила удивленная днепрянка.

Кроме того, она прикрепила снимки приходящего на крыше дома.

Пользователи сети также находятся в шоке от увиденного.

" УЖАС НА КРЫШЕ .... Но и в подъезде - не лучше, судя по видео Самвела Адамяна.", "Мда. Жестоко!", "карлсон разбушевался", - писали под постом девушки.

Ранее мы сообщали, что департамент жилищного хозяйства Днепровского горсовета объявил несколько тендеров на ремонт кровли жилых домов и установку новых лифтов общей стоимостью 50,6 млн грн.

