В одной из квартир на жилом массиве «Солнечный» потолок стал биться током
Как передает Politeka.net, об этом сообщила хозяйка квартиры в Facebook.
Решив проверить в чем дело, она поднялась на крышу дома. От увиденного она обомлела - там творился бардак. Многочисленные электрические провода, установленные на крыше различными фирмами-провайдерами, сплели хаотическую сетку.
"Вышла на крышу прогуляться (чего-то на кухне потолок током биться начал), а там такой бардак, что ходить страшно(( сплошные петли и ловушки... Странно, что никто ещё не пострадал. Интересно, а Филатов обнародовал где-то итоги своей борьбы с провайдерами? скольких удалось призвать к ответу? ", - сообщила удивленная днепрянка.
Кроме того, она прикрепила снимки приходящего на крыше дома.
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Пользователи сети также находятся в шоке от увиденного.
" УЖАС НА КРЫШЕ .... Но и в подъезде - не лучше, судя по видео Самвела Адамяна.", "Мда. Жестоко!", "карлсон разбушевался", - писали под постом девушки.
Напомним, в Украину скинули ржавый металлолом вместо самолетов.
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