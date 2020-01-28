Как передает Politeka.net, о методах работы воров рассказали в группе Медвежатник.Днепр.

Одним из самых распространенных методов является спичка на ручке двери. Воры это делают для того, чтобы понять: есть кто-то дома или нет.

Кроме того, домушники часто используют наклейки, листовки, флаеры, визитки.

Например, в обед вложили бумажку, а вечером отслеживают, остались ли метки в двери или хозяин вернулся и забрал их.

Для того, чтобы не стать жертвой вы должны знать элементарные правила:

Всегда забирайте или просите об этом соседей квитанции за коммунальные платежи. По ним тоже легко отследить, в отъезде человек или постоянно бывает дома.





По ним тоже легко отследить, в отъезде человек или постоянно бывает дома. Всегда обращайте внимание на посторонние предметы, которые появляются на вашей двери или возле нее.

Всегда закрывайте двери, особенно, когда остаетесь одни.

Воры часто ходят и просто дергают ручки дверей, вдруг кто-то забыл закрыть. В таких случаях воруют верхнюю одежду, ноутбук, телефон, кошелек, сумку – все, что лежит очень близко к выходу.





Ранее мы сообщали, что в Днепре произошел странный и одновременно трагический случай.

В квартиру дома по ул. Макарова забрался неизвестный. Мужчина шел по коридору, как вдруг наткнулся на хозяина. Последний схватил незнакомца и удерживал его до приезда полиции.

Как оказалось, вор, забравшийся в чужой дом не ожидал такого поворота, ведь был уверен, что никого нет дома.

Незнакомец уверял владельца, что ничего не украл, но тот все-таки решил дождаться полицию. Вор сопротивлялся, но мужчина применил силу. Спустя какое-то время незваный "гость" потерял сознание, а еще позже - умер.

Напомним, жертвой профессора-душегуба оказалась 24-летняя красавица

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