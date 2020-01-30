В Кривом Роге зацвели разноцветные азалии в конце января

Сорта азалий « Золушка», «Киевский вальс», «Розовая жемчужина», «Созвездие» распустились в Криворожском ботаническом саду. Сейчас цветет только треть коллекции, но и она уже привлекает посетителей своей необычайной красотой и разноцветными красками. В феврале распустятся новые сорта. Об этом пишет «Днепровская панорама» (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В ботсаду в Кривом Роге выращивают азалии уже на протяжении 40 лет. Цветы привезли из Индии, Японии и Китая.

Всего, на сегодня в теплицах находится 80 сортов разных цветов, форм и размеров. Есть раннецветущие, средне- и поздноцветущие виды.

В конце зимы азалии только начинают свой период цветения. Эксперт рассказывает, что на одном кусте азалии могут раскрываться от 500 до 600 цветков одновременно. Пик цветения азалий специалисты прогнозируют через пару недель.

В комментариях местные жители удивились, что такая красота находится совсем рядом и начали писать благодарности и приятные слова работникам ботсада в комментариях под видео:

«Спасибо! Вы такие молодцы!», «Супер! Вау! Какая красота!», «Вы создаёте рай, супер», «Всем работникам ботанического сада большое спасибо, что вы есть!!!!», «В какие дни можно приехать, посмотреть?», «Очень красиво», «Какая красота! Только слышала, что в Кривом Роге есть замечательный Ботанический сад!! Слышать, это одно! А вот, посетить, увидеть эту красоту своими глазами-- это совсем другое!!! Обязательно поеду, посмотрю!!!», «Красота», – отметили в сети.

Цветение азалий в Криворожском ботаническом саду В ботсаду зацвели азалии 🌸 Мы сняли для вас эту красоту 😍 Больше https://1kr.ua/news-55255.html Gepostet von Первый Криворожский 1KR.UA Новости Кривого Рога am Dienstag, 28. Januar 2020

Также неделю назад цветы распустились и в Киеве, а именно сакуры и подснежники. Кроме того, недавно мы писали, что в Киеве из-за аномально теплой зимы в ботсаду им. Гришка началось цветение азалий и камелий.

Напомним, что аномально теплая зима сотворила чудо в ботсаду Киева

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