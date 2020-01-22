Днепр не только популярный, но и занимательный город Украины
Вот некоторые интересные факты о нем.
Самая высокая точка Днепра - 188 метров над уровнем моря. Расположена она на вершине холма в лесу в районе жилого массива Западный.
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Самая длинная улица Днепра - Передовая. Ее строительство проходило на протяжении 10 лет!
Самые высокие здания Днепра - ЖК «Башни» на улице Вернадского (123 метра), а самый длинный дом находится на проспекте Героев, 12. До сих пор исследователи спорят по поводу того, чтобы признать его самым длинным домом в Украине и даже в Европе.
Самый длинный маршрут в Днепре - №55. Его протяженность составляет аж 29,7 километра. Маршрут пролегает от переулка Добровольцев до улицы Каверина.
В Днепре самая длинная набережная в Европе - она состоит из трех Набережных: Победы, Заводской и Сичеславской. Общая длина набережной около 32 километров.
Самый дорогой гостиничный номер - в отеле Axelhof. Стоимость одной ночи в «люкс» здесь стоит 7290 гривен.
Самый длинный мост в Днепре - Кайдакский, длина которого составляет 1732 метра. А Мерефо-Херсонский мост знаменит тем, что это единственный в Европе железнодорожный мост, который имеет криволинейную траекторию.
Ранее в сети показали, как сейчас выглядят знаменитые Токовские водопады в Днепропетровской области, пожалуй, один самых загадочных и красивых природных объектов на Днепропетровщине.
Говорят даже, что это единственный степной водопад в мире.
Летом сюда приезжают на автомобилях, велосипедах и другом транспорте, чтобы насладиться природой, полюбоваться шикарными пейзажами, сделать эффектные фото.
Напомним, стало известно, где лучше не появляться в Кривом Роге: опасно для жизни.
Как сообщала Politeka, бессонница довела парней до преступления в Днепре: такое удивило даже полицейских
Также Politeka писала, что обычная поездка стала несчастьем для пассажиров автобуса под Днепром: в салон повалил кипяток.