Днепр не только популярный, но и занимательный город Украины



Вот некоторые интересные факты о нем.

Самая высокая точка Днепра - 188 метров над уровнем моря. Расположена она на вершине холма в лесу в районе жилого массива Западный.

Самая длинная улица Днепра - Передовая. Ее строительство проходило на протяжении 10 лет!

Самые высокие здания Днепра - ЖК «Башни» на улице Вернадского (123 метра), а самый длинный дом находится на проспекте Героев, 12. До сих пор исследователи спорят по поводу того, чтобы признать его самым длинным домом в Украине и даже в Европе.

Самый длинный маршрут в Днепре - №55. Его протяженность составляет аж 29,7 километра. Маршрут пролегает от переулка Добровольцев до улицы Каверина.

В Днепре самая длинная набережная в Европе - она ​​состоит из трех Набережных: Победы, Заводской и Сичеславской. Общая длина набережной около 32 километров.

Самый дорогой гостиничный номер - в отеле Axelhof. Стоимость одной ночи в «люкс» здесь стоит 7290 гривен.

Самый длинный мост в Днепре - Кайдакский, длина которого составляет 1732 метра. А Мерефо-Херсонский мост знаменит тем, что это единственный в Европе железнодорожный мост, который имеет криволинейную траекторию.

Ранее в сети показали, как сейчас выглядят знаменитые Токовские водопады в Днепропетровской области, пожалуй, один самых загадочных и красивых природных объектов на Днепропетровщине.

Говорят даже, что это единственный степной водопад в мире.

Летом сюда приезжают на автомобилях, велосипедах и другом транспорте, чтобы насладиться природой, полюбоваться шикарными пейзажами, сделать эффектные фото.

Напомним, стало известно, где лучше не появляться в Кривом Роге: опасно для жизни.

Как сообщала Politeka, бессонница довела парней до преступления в Днепре: такое удивило даже полицейских

Также Politeka писала, что обычная поездка стала несчастьем для пассажиров автобуса под Днепром: в салон повалил кипяток.