Днепряне останутся без света и воды 30 января
В четверг, 30 января в некоторых районах Днепра отключат свет, а также отключат воду. Электроэнергии не будет в связи с проведением работ по плановому обслуживанию электрических сетей, а воду отключат из-за аварийных работ по ул.Гуртовая, 25. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на сообщения КП «Днепрводоканал» и пресс-службы ДТЭК.
Так, воду отключат в домах на улицах: ул. Гуртовая, ул. Минусинская. Возобновить водоснабжение аварийники планируют в течении сегодняшнего дня.
Электроэнергии не будет у большей части населения. Обещают лишить света в четверг такие адреса:
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В центре Днепра:
ул. Савченко, 94;
ул.Надежды Алексеенко, 67 — 85, 32 — 44;
ул. Кузнечная, 29;
Шевченковский район:
ул. Мукаша Салакумова, 23.
ж/м. Тополь-1, 9, 9а, 10, 11, 12, 17;
Новокодакский район:
ул. Кедровая, 19;
ул. Мукачева, 53 — 89;
ул. Полесская, 1 — 19, 31, 2 — 20;
ул. Бута, 9 — 27, 24 — 46;
ул. Очаковская, 2 — 20, 3 — 29;
ул. Марии Гринченко, 29, 30;
ул. Квитки Основьяненко, 14 — 22;
пер. Скадовского, 2, 3, 5;
ул. Кайдакская, 10 — 34, 21 — 43;
ул. Платона, 26 — 50, 27 — 51;
ул. Куринная, 1 — 41, 2 — 28.
Напомним, что мы писали, какие дороги под Днепром находится в катастрофическом состоянии. Расстояние между Кривым Рогом и Пятихатками небольшое, но для его преодоления нужно проехать 35 километров (примерно 2 часа) по трассе, которая как будто сошла с кадров из фильма-катастрофы в украинскую реальность.
Больше всего аварий по дороге на Пятихатки приходится на участок дороги Т0434, прямо перед селом с благозвучным названием Райполе. Грузовые автомобили и их груз сильно трясет во время езды по этому участку дороги.
«Дороги здесь нет, только – направление», – смеются автомобилисты.
Водители жалуются на то, что передвижение по таким трассам убивает их машины.
Напомним, потоп в ТРЦ: люди обварились кипятком, всюду пар.
Как сообщала Politeka, техногенная катастрофа: кипяток бьёт прямо из-под земли.
Также Politeka писала, что люди кричали от боли, число пострадавших от прорыва трубы с горячей водой возросло: "Свариться в кипятке".