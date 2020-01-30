Названы районы и улицы, где не будет электроэнергии и водоснабжения

Днепряне останутся без света и воды 30 января

В четверг, 30 января в некоторых районах Днепра отключат свет, а также отключат воду. Электроэнергии не будет в связи с проведением работ по плановому обслуживанию электрических сетей, а воду отключат из-за аварийных работ по ул.Гуртовая, 25. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на сообщения КП «Днепрводоканал» и пресс-службы ДТЭК.

Так, воду отключат в домах на улицах: ул. Гуртовая, ул. Минусинская. Возобновить водоснабжение аварийники планируют в течении сегодняшнего дня.

Электроэнергии не будет у большей части населения. Обещают лишить света в четверг такие адреса:

В центре Днепра:

ул. Савченко, 94;

ул.Надежды Алексеенко, 67 — 85, 32 — 44;

ул. Кузнечная, 29;

Шевченковский район:

ул. Мукаша Салакумова, 23.

ж/м. Тополь-1, 9, 9а, 10, 11, 12, 17;

Новокодакский район:

ул. Кедровая, 19;

ул. Мукачева, 53 — 89;

ул. Полесская, 1 — 19, 31, 2 — 20;

ул. Бута, 9 — 27, 24 — 46;

ул. Очаковская, 2 — 20, 3 — 29;

ул. Марии Гринченко, 29, 30;

ул. Квитки Основьяненко, 14 — 22;

пер. Скадовского, 2, 3, 5;

ул. Кайдакская, 10 — 34, 21 — 43;

ул. Платона, 26 — 50, 27 — 51;

ул. Куринная, 1 — 41, 2 — 28.

Напомним, что мы писали, какие дороги под Днепром находится в катастрофическом состоянии. Расстояние между Кривым Рогом и Пятихатками небольшое, но для его преодоления нужно проехать 35 километров (примерно 2 часа) по трассе, которая как будто сошла с кадров из фильма-катастрофы в украинскую реальность.

Больше всего аварий по дороге на Пятихатки приходится на участок дороги Т0434, прямо перед селом с благозвучным названием Райполе. Грузовые автомобили и их груз сильно трясет во время езды по этому участку дороги.

«Дороги здесь нет, только – направление», – смеются автомобилисты.

Водители жалуются на то, что передвижение по таким трассам убивает их машины.

Напомним, потоп в ТРЦ: люди обварились кипятком, всюду пар.

Как сообщала Politeka, техногенная катастрофа: кипяток бьёт прямо из-под земли.

Также Politeka писала, что люди кричали от боли, число пострадавших от прорыва трубы с горячей водой возросло: "Свариться в кипятке".