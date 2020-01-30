В Днепре поймали женщину, которая промышляла крупными аферами с недвижимостью

Жительницу Луганска, которая занималась аферами с недвижимостью на территории Днепра, арестовали. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Днепропетровской области.

Аферистка работала не одна, а в компании 6 человек, которые занимались подделкой документов, незаконной регистрацией действий в госреестре, а также завладения тремя жилыми помещениями днепрян.

Среди мошенников в группе был юрист госпредприятия и риэлтер, который занимался поиском подходящего жилища для совершения аферы. Им было объявлено подозрение, а дело направлено в суд.

Женщина, которая возглавляла группу мошенников в роли государственного регистратора, по документам является жительницей Луганска. Во время работы она мошенническим путем завладела квартирой на пр. Богдана Хмельницкого в городе Днепр.

После чего она в течение длительного времени женщина скрывалась от следствия в разных городах Украины. Аферистку задержали в Киеве и доставили в суд.

Во вторник, 28 января, ей вручили уведомление о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 УК (мошенничество). Судом женщине избрана мера пресечения в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним также, что в Днепре продолжают промышлять домушники. Одним из самых распространенных методов является спичка на ручке двери. Воры это делают для того, чтобы понять: есть кто-то дома или нет. Кроме того, домушники часто используют наклейки, листовки, визитки и т.п. Например, в обед вложили бумажку, а вечером отслеживают, остались ли метки в двери или хозяин вернулся и забрал их.

Также известно, что воры часто ходят и просто дергают ручки дверей, вдруг кто-то забыл закрыть. В таких случаях воруют верхнюю одежду, ноутбук, телефон, кошелек, сумку – все, что лежит очень близко к выходу.

Напомним, жертвой профессора-душегуба оказалась 24-летняя красавица

А еще Politeka писала, что в Украине младенец получил страшные ожоги

А еще Politeka сообщала, что вскрылись страшные подробности гибели 5-летнего Кирилла