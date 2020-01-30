Днепрянки, которые живут в Китае, рассказали об обстановке среди зараженных

30 января коронавирусом в Китае уже заразились больше 7 тысяч человек, 170 человека погибли от пневмонии

После появления вируса в Китае, он стремительно начал распространятся по миру. Зараженные несколько тысяч человек сейчас борются с тяжелыми симптомами: высокой температурой и затрудненным дыханием. В СМИ появились видео, которые записали днепрянки, которые находятся в Китае. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на YouTube канал «Днепропетровской панорамы» (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Днепрянка Инга Дударевич, которая уже два года работает в Китае, рассказала, что паники пока там нет, и все, что мы читаем в СМИ, сильно преувеличивают.

«Есть меры предосторожности. В местах массового скопления людей, например, в метро или торговом центре, маска является обязательной. Правительство призывает мыть руки. Нельзя сказать, что Китай находится в панике, на самом деле все спокойно. Выезжать из страны я не собираюсь», — сказала Инга.

Также она отметила, что в Китае после заражения коронавирусом выздоровели 105 человек.

Александра из Днерпа уехала в Китай 10 лет назад. Девушка рассказала, что китайцы прибегают ко всем методам, чтобы обезопасить город.

«В воздухе устойчивый запах хлорки. Сейчас дезинфицируют улицы. Я знаю, что сейчас СМИ очень нагнетают обстановку. Не могу особо серьезно к этому относится. Сейчас закрыты все кафешки, бары, клубы не из-за вируса, а потому что сейчас китайский Новый год», – отметила Александра.

Но она возвращаться не собирается и отмечает, что все разговоры возникшие вокруг коронаровируса больше раздуты СМИ, чем отображают реальность.

Напомним, что Дмитрий Комаров рассказал информацию о коронавирусе из первых уст:

«Знакомые китайцы успокаивают, говорят, что украинцам вообще нечего волноваться, потому что Ухань пока закрыт. Все симптомы такие же как у ОРВИ и вируса гриппа», - сказал Комаров добавив, что некоторые не ходят на работу, а некоторые вообще - стараются не выходить из дома.

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