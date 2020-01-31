Днепропетровские медики вышли на протест под облгосадминистрацию

30 января перед зданиями Днепропетровской облгосадминистрации работники медицинских учреждений вышли на протест против закрытия противотуберкулезных диспансеров в районных центрах, а также связанным с этим сокращением врачей. Об этом сообщают местные СМИ Павлоград.dp.ua.

Врачи не могут понять, как во время эпидемии туберкулеза, от которой каждый год умирают почти 4 тысячи заболевших (в день – 11 человек), могут закрывать стационары для них.

Закрытие противотуберкулезных стационаров объясняется рамками медреформы, а также оптимизацией самих медучреждений.

Так, после закрытия 22 января тубдиспансера в Никополе, на днях стало известно и о закрытии в Павлограде.

Больных туберкулезом собираются перенаправить в отделения Днепра.

Прокомментировала случившееся врач-фтизиатр павлогорадского отделения Татьяна Шишкина.

«Больные с открытой формой туберкулёза, которые лечатся в условиях стационара, будут вынуждены либо ехать в Днепр, где не факт, что будет место на лечение, либо будут лечится амбулаторно. С открытой формой туберкулёза лечится амбулаторно, я считаю, они не должны, они должны получать контролируемое лечение. Не стоит забывать, что больные с открытой формой туберкулёза – это в большинстве своем асоциальные личности, которые не могут себе обеспечить должное питание и нужные условия», – объясняет врач-фтизиатр.

Также она добавила, что больным нужен уход в стационаре, где они не только лечатся, а их кормят, и откуда они выходят здоровыми людьми.

«Один больной туберкулёзом в год может заразить до 15 человек, вот поэтому мы пытаемся обратить внимание правительства», — добавила Шишкина.

Напомним, что Верховная Рада должна принять национальную программу по борьбе с туберкулезом в Украине на 2018-2021 годы, потому что ежегодно этой болезнью заражаются около 30 тыс. человек. При этом не все случаи диагностируются.

«Ежегодно около 30 тысяч украинцев заражаются туберкулезом. 11 человек, по официальной статистике, ежедневно умирают от туберкулеза», — отметил председатель правления благотворительной организации «Фонд «Общественное движение «Украинцы против туберкулеза» Виталий Руденко.

Напомним, грипп и ОРВИ начали охоту на украинцев.

Как сообщала Politeka, названы самые опасные продукты при ОРВИ: забудьте о кофе.

Также Politeka писала, что опасный вирус косит людей по всей Украине, школы массово закрываются: "в зоне риска...".