В Днепре таксисты заставили раздеться мужчину среди зимы за неоплаченный проезд

30 января ночью в Днепре несколько таксистов заставили полностью раздеться мужчину за неоплаченный проезд. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой местные СМИ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения вызвал такси.

Днепрянин, после того как воспользовался проездом до нужного места, отказался платить, потому что у него якобы не было с собой денег. Но предприимчивый таксист решил добиться оплаты и вызвал подмогу из своих друзей, которые заставили нерадивого пассажира раздеться до трусов и идти в таком виде до своего пункта назначения.

«Грабеж, статья тяжелая)) + пытки (на морозе раздеть))) Таксистам придется раскошелится, что бы не сесть лет так на 10!)) А так за..ись)))», – смеются в сети.

Напомним, что в Днепре людей напугал автомобиль, который «кидался» камнями в пешеходов и машины.

«Сегодня утром по направлению проспекта Богдана Хмельницкого в сторону Мирного и обратно было замечено сие чудо гружёное песком вперемешку с камнями, раскидывало по дороге покрытое льдом, от чего эти камни разлетались по пешеходам и машинам, для чего это делалось кто в курсе?», – отметил очевидец Роман Савченко.

В комментариях отметили, что это делалось, чтобы дороги были нескользкими во время непогоды, а также отметили, что гидрометеоцентр обещал снег.

Также напомним, что в Днепре после капитального ремонта улица Курчатова снова вызывает нервный тик у местных жителей. Разрушенную главную улицу города в социальной сети Facebook показал Константин Бильцан.

«Добро пожаловать в Днепр» – именно такой таблички не хватает на улице Курчатова, а ведь это первое, что видят гости нашего города. И, кстати, на ремонт улицы Курчатова, ровно 1 год назад, из городского бюджета Днепра было потрачено более 130 млн. грн», – отметил он на своей странице в сети.

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Также Politeka писала, что обычная поездка стала несчастьем для пассажиров автобуса под Днепром: в салон повалил кипяток.