В Днепре ожидается заметное потепление на выходных

В Днепре на этих выходных ожидается повышение температуры до 10 градусов тепла. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Укргидрометцентр.

Синоптики передают в субботу, 1 февраля, в Днепре и области облачную погоду. Дождь может пойти ночью, постепенно усиливаясь к утру. Последней январской ночью этого года температура достигнет 2 градусов тепла, днем поднимется на 1 градус.

А вот на следующий день, в воскресенье, 2 февраля, погода приготовила днепрянам сюрприз. Будет сильное потепление, которое закончится к вечеру мелкими осадками в виде дождя. Солнце будет редко показываться из-за облаков. Температура из 3 градусов тепла ночью поднимется до +10° днем.

Напомним, что в Кривом Роге аварийщики раскопали яму посреди улицы и ушли. В Кривом Роге на улице заметили необычную картину. На улице рабочие аварийной службы устроили "раскопки" и убирать за собой не собираются. На место происшествия вызвали инспекцию, "археологам" выдали предписание, что рабочие должны провести благоустройство после выполнения аварийных работ. Уже через несколько часов место работ закопали и покрыли щебнем.

«Благоустройство должно стать нормой! Вчера получили телефонное обращение от жителей одной из улиц частного сектора, проводятся земельные работы, но работники предприятия благоустройство осуществлять не планируют. Выехали. Составили предписание. Через несколько часов получили от жителей фото со словами благодарности», – сообщили в группе.

Также днепряне напомнили, что за подобное предусмотрена административная ответственность с наложением штрафа.

Также ранее мы писали, что синоптик Леонид Горбань рассказал, какую весну следует ждать украинцам. По его информации, расслабившимся после теплой зимы жителям страны придется в марте несладко. На конец февраля-начало марта Горбань предсказывает морозы и снег. Апрель будет сырым и холодным, а вот май неожиданно удивит. В этом месяце, по словам Горбаня, Украину накроет сильная засуха, а люди будут изнывать от жары.

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