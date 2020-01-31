Горсовет Днепра закупил 900 красных роз для аукциона

Днепровский городской совет объявил тендер на срезанные цветы – красные розы, длина которых составляет один метр. Стоимость закупки составила 45 тысяч гривен. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на сайт Prozorro.

Розы первого или высшего сорта – свежие, чистые, с типичными для данного ботанического сорта окраской и формой цветка и листьев, а стебель ровный. Состояние цветка должно быть именно в полу распущенном виде.

Также не допускается наличие видимых следов ядохимикатов. Каждый цветок подлежит внешнему осмотру, продолжительность жизни цветка: 3-4 дня. Аукцион должен состояться в первых днях февраля.

Напомним, что в Кривом Роге аварийщики раскопали яму посреди улицы и ушли. В Кривом Роге на улице заметили необычную картину. На улице рабочие аварийной службы устроили "раскопки" и убирать за собой не собираются. На место происшествия вызвали инспекцию, "археологам" выдали предписание, что рабочие должны провести благоустройство после выполнения аварийных работ. Уже через несколько часов место работ закопали и покрыли щебнем.

«Благоустройство должно стать нормой! Вчера получили телефонное обращение от жителей одной из улиц частного сектора, проводятся земельные работы, но работники предприятия благоустройство осуществлять не планируют. Выехали. Составили предписание. Через несколько часов получили от жителей фото со словами благодарности», – сообщили в группе.

Также днепряне напомнили, что за подобное предусмотрена административная ответственность с наложением штрафа.

Также ранее мы писали, что в Кривом Роге зацвели разноцветные азалии в конце января. Сорта азалий «Золушка», «Киевский вальс», «Розовая жемчужина», «Созвездие» распустились в Криворожском ботаническом саду. Сейчас цветет только треть коллекции, но и она уже привлекает посетителей своей необычайной красотой и разноцветными красками. В феврале распустятся новые сорта.

В ботсаду в Кривом Роге выращивают азалии уже на протяжении 40 лет. Цветы привезли из Индии, Японии и Китая. Всего, на сегодня в теплицах находится 80 сортов разных цветов, форм и размеров. Есть раннецветущие, средне- и поздноцветущие виды.

Напомним, что аномально теплая зима сотворила чудо в ботсаду Киева

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