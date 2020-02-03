Появились подробности смерти ребенка от свинного гриппа

Прокомментировал смерть ребенка генеральный директор КНП «Городская детская клиническая больница № 6» Виктор Слатвицкий. Об этом сообщает местное издание «НМ».

Гендиректор сообщил, что ребенок не был болезненным, и родители вовремя обратились в больницу.

«Ребенок не относился к группе риска, у него не было хронических заболеваний, и часто он не болел. И родители обратились вовремя. Но вирус был настолько токсичным, что дал ярко выраженный интоксикационный синдром. Все произошло за считанные минуты. При госпитализации пациент получал и противовирусную, и дезинтоксикационную терапию. Лабораторно было подтверждено, что это был вирус гриппа А (H1N1), так называемый, свиной грипп», — объяснил Виктор Слатвицкий.

Отметим, что мальчика положили в больницу в полночь 21 января, а к вечеру этого же дня он умер.

Напомним, что в Днепре от свиного гриппа А (H1N1) умер двухлетний ребенок.

Это первый в регионе летальный случай от гриппа в нынешнем эпидемическом сезоне (с начала октября). Кузьменко также сообщила, что уровень заболеваемости в Днепропетровской области за последнюю неделю вырос на 55%.

Также мы писали, что более 69 тысяч школьников Днепра и области отправили на карантин. Больше, чем 20,9 % всех учеников города и области из-за распространения гриппа и ОРВИ не ходят в школу. Информацию об этом предоставили в департаменте образования и науки Днепропетровской облгосадминистрации.

«Решение о закрытии школ на карантин принимают сами администрации школ. Они же регулируют продолжительность вынужденных каникул. Сейчас закрывать все школы области нет потребности. Но количество заболевших растет. Если тенденция сохранится, за полторы недели придется внедрять общий карантин», – прокомментировали в департаменте.

По конктретних цифр, то стоит назвать такие: 676 отдельных классов и 123 школы сейчас находятся на вынужденных каникулах. Больше всего учеников сейчас находятся дома в Покрове, Кривом Роге, Желтых Водах и Никополе. В Покрове на карантине находятся все восемь школ.

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