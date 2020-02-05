В среду, 5 февраля, в Днепре начнут дезинфицировать автобусы на городских маршрутах в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации
Как передает Politeka.net, об этом сообщил заведующий сектором контроля департамента транспорта Днепровского горсовета Иван Васючков.
«Обработка антисептиками и средствами обеззараживания залог здоровья не только пассажиров, но и обслуживающего персонала. Для обработки будут использоваться только дозволенные средства. Также всему водительскому составу во время работы на маршруте рекомендовано использовать санитарные маски с заменой через каждые три часа", - говорится в сообщении.
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Ранее заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко сообщил, что все школі города закрываются на карантин. Учебный процесс будет приостановлен с 6 по 17 февраля.
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Известно, что женщина заболела 24 декабря. 31 декабря из-за отслойки плаценты провели кесарево сечение. К сожалению, врачам не удалось спасти роженицу. 3 января она умерла.
К счастью, ребенка спасти удалось. Его перевели из реанимации в отделение недоношенных детей.
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