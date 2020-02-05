В сети появились фотографии о том, как выглядел аэропорт Днепра в 70-х

Как передает Politeka.net, их на своей странице в Facebook опубликовал фотограф Владимир Рязанов.

История авиации города Днепропетровска насчитывает 92 года, ее начало положено при первой посадке самолёта 24 февраля 1918 года летчиком Туренко на аэроплане «Анатра». 

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В свое время аєропорт обслуживал десятки самолетов из разных регионов СССР.

Кроме того, он имел прямое авиационное сообщение практически со всеми районами страны, кроме Дальнего Востока и Крайнего Севера.

В 1980-м объёмы авиаперевозок достигают 530 тысяч пассажиров, 16 тыс. тонн груза.

А в 1979 года новобранцев-срочников, доставили из Днепропетровска в Свердловск самолетом. Самолетами тогда летали даже студенты-троечники, не получавшие стипендии.

В 2011году Международный аэропорт «Днепропетровск» становится самостоятельным предприятием, начинается новый этап его развития.

Ранее мы сообщали, что в аэропорту города Днепр СБУ и полиция проводили учения. Они ловили по легенде террористов, которые захватили самолет с пассажирами. 

Правоохранители развернули ситуационный центр. Для отработки ситуации был введен план «Заложник». Первыми начали действовать правоохранители аэропорта. Они усилили охрану здания и заблокировали территорию аэропорта. 

После этого приехали СБУ, полиция, спецтехника. Руководство приняло брать штурмом самолет. В результате действий удалось обезвредить правонарушителей и освободить пассажиров самолета.

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