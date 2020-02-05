В Днепре повысят тарифы на холодную воду
Об этом сообщил OBOZREVATEL.
Подорожание связано с увеличением стоимости электроэнергии, а также роста минимальной зарплата и прожиточного минимума.
Новые цены начнут действовать приблизительно в феврале/марте 2020 года.
Теперь в Днепре стоимость одного кубометра холодной воды составит 21 гривну 42 копейки вместо 18,45.
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На смену тарифов в наибольшей степени повлияло увеличение расходов на оплату труда, уплата налогов, изменение стоимости электрической энергии, увеличение расходов на амортизацию, рост прочих расходов в связи с повышением расходов на горюче-смазочные материалы, запчасти, материалы, реагенты, отопление, аренду и прочее.
Ранее мы сообщали, что в Днепре подорожал проезд в трамваях, троллейбусах и метро.
Согласно решению, на большинстве городских маршрутов стоимость проезда составит 6 гривен.
Это коснется всех видов подземного и надземного транспорта.
За проезд в городском транспорте днепрянам придется теперь заплатить 6 гривен, такой же будет и стоимость перевозки багажа за одно место. В соответствии с количеством багажа цена будет расти.
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