В больнице Мечникова в Днепре умер пациент с тяжелой пневмонией
Как передает Politeka.net, об этом сообщил зам главврача больницы имени Мечникова Юрий Скребец.
«Боролись с утра 2 февраля. Был доставлен из района слишком поздно, на 22-й день заболевания, в крайне тяжелом состоянии. Но мы не в состоянии утверждать, была ли это гриппозная пневмония, поскольку выделить вирус в такой срок с начала болезни невозможно. Вряд ли даст положительный результат и патологоанатомическое исследование. Если вирусологически не доказано, что это грипп, законодательно мы не вправе считать пневмонию гриппозной», — отметил он.
Кроме того, сейчас в больнице специалисты пытаются спасти жизнь еще двух людей с пневмонией.
«Это молодые парень и девушка. Оба пациента – в реанимации. С ними главврач Сергей Рыженко, лучшие специалисты и профессора», — сказал заместитель главврача.
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Известно, что женщина заболела 24 декабря. 31 декабря из-за отслойки плаценты провели кесарево сечение. К сожалению, врачам не удалось спасти роженицу. 3 января она умерла.
К счастью, ребенка спасти удалось. Его перевели из реанимации в отделение недоношенных детей.
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