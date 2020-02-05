В больнице Мечникова в Днепре умер пациент с тяжелой пневмонией

Как передает Politeka.net, об этом сообщил зам главврача больницы имени Мечникова Юрий Скребец.



«Боролись с утра 2 февраля. Был доставлен из района слишком поздно, на 22-й день заболевания, в крайне тяжелом состоянии. Но мы не в состоянии утверждать, была ли это гриппозная пневмония, поскольку выделить вирус в такой срок с начала болезни невозможно. Вряд ли даст положительный результат и патологоанатомическое исследование. Если вирусологически не доказано, что это грипп, законодательно мы не вправе считать пневмонию гриппозной», — отметил он.

Кроме того, сейчас в больнице специалисты пытаются спасти жизнь еще двух людей с пневмонией.

«Это молодые парень и девушка. Оба пациента – в реанимации. С ними главврач Сергей Рыженко, лучшие специалисты и профессора», — сказал заместитель главврача.

Ранее мы сообщали, что с 5 февраля, в Днепре начнут дезинфицировать автобусы на городских маршрутах в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

Также с 6 по 17 февраля все школы города закрываются на карантин

Также мы сообщали, что в Запорожье от осложнений гриппа умерла 31-летняя беременная женщина.