В больнице Мечникова в Днепре умер пациент с тяжелой пневмонией

Как передает Politeka.net, об этом сообщил зам главврача больницы имени Мечникова  Юрий Скребец.

«Боролись с утра 2 февраля. Был доставлен из района слишком поздно, на 22-й день заболевания, в крайне тяжелом состоянии. Но мы не в состоянии утверждать, была ли это гриппозная пневмония, поскольку выделить вирус в такой срок с начала болезни невозможно. Вряд ли даст положительный результат и патологоанатомическое исследование. Если вирусологически не доказано, что это грипп, законодательно мы не вправе считать пневмонию гриппозной», — отметил он.

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Кроме того, сейчас в больнице специалисты пытаются спасти жизнь еще двух людей с пневмонией.

«Это молодые парень и девушка. Оба пациента – в реанимации. С ними главврач Сергей Рыженко, лучшие специалисты и профессора», — сказал заместитель главврача.

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Ранее мы сообщали, что с 5 февраля, в Днепре начнут дезинфицировать автобусы на городских маршрутах в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

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Также мы сообщали, что в Запорожье от осложнений гриппа умерла 31-летняя беременная женщина.

Известно, что женщина заболела 24 декабря. 31 декабря из-за отслойки плаценты провели кесарево сечение. К сожалению, врачам не удалось спасти роженицу. 3 января она умерла.

К счастью, ребенка спасти удалось. Его перевели из реанимации в отделение недоношенных детей.

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