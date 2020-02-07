Медики в Днепре боятся ехать на вызовы, а угрозы, избиения членов бригад не добавляют привлекательности этой профессии



Как передает Politeka.net, пост отчаяния опубликовал директор Днепропетровского областного центра экстренной медицины и медицины катастроф Радий Шевченко на своей страничке в Facebook.

По его словам, коллектив медиков уже не раз требовал от Верховной Рады Украины скорейшего принятия Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению безопасности медицинским работникам и работникам системы экстренной медицинской помощи, входящих в состав бригады экстренной медицинской помощи во время оказания медицинской помощи".

В своем обращении он рассказал об инциденте, который случился в селе Голубовка Днепропетровской области. 5 февраля сотрудница скорой медицинской помощи подверглась насилию во время вызова.

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"Фельдшер с жалобами на сильную головную боль, головокружение, тошноту, многократную рвоту была доставлена ​​санитарным автомобилем в приемное отделение Новомосковской ЦРБ, где была осмотрена, обследована и госпитализирована в хирургическое отделение с диагнозом «ЗЧМТ. СГМ. Гематома левой височной области. Производственная травма", - сообщил он.



Также он подчеркнул, что за вызов бригады к человеку, находящемуся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения должен быть платным и стоить не менее двух тысяч гривен.



"Иначе это нашествие "пьяных вызовов" не остановить", - заключил он.

Ранее мы сообщали, что пьяный житель Харьковщины пришел на прием к врачу, чтобы измерить давление.

С собой он зачем-то прихватил предмет в виде меча. Семейный врач сделала замечание пациенту, но последний начал высказываться в адрес персонала нецензурной бранью, угрожать физической расправой, после чего обнажил меч типа «катана», другими словами меч самурая.

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На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа, экипаж Управления полиции охраны Львовщины и работники других подразделений полиции. Злоумышленника задержали.

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