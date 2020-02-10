В Днепре мошенники и домушники продолжают штурмовать подъезды и доверчивых горожан



Как сообщает Днепр оперативный, жители на камеру сняли мужчину, который под предлогом смены окон пытался собрать информацию о квартирах.

Предположительный домушник орудовал на Левом берегу.



Жертвами он выбирал доверчивых пенсионеров. Злоумышленник интересовался, будут ли люди через несколько часов дома и хотел зайти в квартиру.

Как только его попытались заснять на камеру, он убежал с подъезда.

Ранее мы сообщали, что одним из самых распространенных методов является спичка на ручке двери. Воры это делают для того, чтобы понять: есть кто-то дома или нет.

Кроме того, домушники часто используют наклейки, листовки, флаеры, визитки.

Например, в обед вложили бумажку, а вечером отслеживают, остались ли метки в двери или хозяин вернулся и забрал их.

Воры часто ходят и просто дергают ручки дверей, вдруг кто-то забыл закрыть. В таких случаях воруют верхнюю одежду, ноутбук, телефон, кошелек, сумку – все, что лежит очень близко к выходу. Ранее мы сообщали, что в Днепре в квартиру дома по ул. Макарова забрался неизвестный. Мужчина шел по коридору, как вдруг наткнулся на хозяина. Последний схватил незнакомца и удерживал его до приезда полиции. Как оказалось, вор, забравшийся в чужой дом не ожидал такого поворота, ведь был уверен, что никого нет дома. Незнакомец уверял владельца, что ничего не украл, но тот все-таки решил дождаться полицию. Вор сопротивлялся, но мужчина применил силу. Спустя какое-то время незваный "гость" потерял сознание, а еще позже - умер. Напомним, жертвой профессора-душегуба оказалась 24-летняя красавица А еще Politeka писала, что в Украине младенец получил страшные ожоги А еще Politeka сообщала, что вскрылись страшные подробности гибели 5-летнего Кирилла





