10-12 февраля на Днепропетровщине ухудшатся погодные условия
Как передает Politeka.net, тревожные данные опубликовали на сайте гидромедцентра.
ГСЧС Украины объявила штормовое предупреждение – первый (желтый) уровень опасности.
Днепряне и жители области почувствуют сильные порывы ветра до 15-20 м/с и сильный мокрый снег с дождем. На дорогах ожидается гололед.
Температура ночью 11 февраля опустится до -2, днем ожидается до +4, но стоит приготовиться к мокрому снегу и гололедице.
12 февраля: температура по городу ночью от 0◦ до 2◦, днем – от 2◦ до 4◦, сильный мокрый снег.
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Ранее мы сообщали, в поселке Авиаторское (в народе военный городок) случилась авария, связанная с непогодой.
Как сообщили жители военного городка, неполадки с электричеством произошли из-за того, что ветки деревьев упали на электропровода.
Также жители поселка сообщают, что сейчас оголенные провода лежат возле жилых домов, искрят, словно бенгальские огни и угрожают жизни. Так как снег продолжает падать, может произойти короткое замыкание.
Напомним, что Украину засыпает снегом: удивительные кадры облетели сеть.
Также Politeka писала, что погода сорвалась с цепи, украинцев предупредили о надвигающемся ударе: "шквальный ветер и...".
А еще Politeka сообщала, что похолодание ворвется в Украину, погода готовит жесткий удар: к чему готовиться.