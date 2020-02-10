Как рассчитывается стоимость доставки газа в Днепре



Как передает Politeka.net, алгоритм сообщили в АО «Днепропетровскгаз».

Как известно, с января все потребители газа получают отдельные счета: один за газ, второй — за услугу по его доставке. Разделение платежек происходит для потребителей всей страны.

Стоимость услуг доставки газа рассчитывается индивидуально для каждого клиента!

Размер платы зависит только от объемов потребления.



1. За основу берется объем потребления газа в течение «газового года» (это промежуток времени с начала октября до конца сентября)



2. Сумма кубов газа, потребленного за газовый год, умножается на тариф на доставку. Результат делится на 12 равных платежей, которые выплачиваются ежемесячно в течение года.

Для потребителей АО «Днепропетровскгаз» тариф составляет 1.248 грн за кубометр газа.

Реквизиты для оплаты

АО «Сбербанк»

МФО 305482

ЕГРПОУ 03340920

IBAN UA653054820000026001305002689



Услуги по доставке газа нужно оплатить в текущем месяце, до 20 числа. Также стоить отметить, что кто пользуется газом только для приготовления пищи, может, и есть смысл заплатить за несколько месяцев одной квитанцией.

Также мы сообщали, что украинцы в социальных сетях начали жаловаться, что их платежки существенно выросли, несмотря на обещания Кабмина.

Более того, украинцы в недоумении, почему правительство ввело абонплату за доставку газа, поскольку им теперь приходится дважды платить за голубое топливо.

Власти умудрялись даже присылать по две платежки за газ людям, которые умерли несколько лет назад.

Также в Нацкомиссии, которая устанавливает тарифы, отреагировали на ситуацию с платежками за доставку газа, поступившими людям, которые газом вообще не пользовались.

Чтобы вообще не платить за эту услугу, потребителям советуют отрезать газ. В противном случае платежка за доставку поступать будет, но им будут начислять в разы меньше, чем насчитали сейчас.

Напомним, украинцы получат новые платежки за свет: что изменилось и как не ошибиться.

Как сообщала Politeka, украинцев заставят по-новому платить за газ.

Также Politeka писала, что украинцев ждет скачек тарифов на электричество.