В Павлограде пропал без вести 60-летний мужчина
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Днепропетровской области.
Попугай Петро Семенович исчез еще в 2019 году 24-го декабря. В селе Левадкион вышел из дома и не вернулся.
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О текущем местоположении пропавшего информации нет. Полиция Днепропетровщины просит всех, кому известны любые подробности обратится на горячую линию «102», а также по номерам 099-921-51-60, 066-520-09-07.
Также мы сообщали, что на Днепропетровщине пропал 28-летний Виталий Довнер из города Каменское.
Известно, что мужчина ушел из дома 17 января в неизвестном направлении. С тех пор о его местоположении ничего не известно.
Мужчина проживает в Каменском на улице Звенигородской. Дома он не появлялся около месяца.
На вид Виталию около 30 лет, рост 180 см., худощавого телосложения, волосы темные, короткие.
Полиция просит сообщить любую информацию о пропавшем на линию "102" или по телефонам: (097) 774-07-04, (096)586-94-41.
Напомним, на Одесчине пропала девушка при загадочных обстоятельствах.
Как сообщала Politeka, харьковские копы нашли пропавшую школьницу в соседней стране.
Также Politeka писала, что на Львовщине таинственно исчез подросток, поднята тревога.