В Павлограде пропал без вести 60-летний мужчина

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Днепропетровской области.

Попугай Петро Семенович исчез еще в 2019 году 24-го декабря. В селе Левадкион вышел из дома и не вернулся.

О текущем местоположении пропавшего информации нет. Полиция Днепропетровщины просит всех, кому известны любые подробности обратится на горячую линию «102», а также по номерам 099-921-51-60, 066-520-09-07.

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Известно, что мужчина ушел из дома 17 января в неизвестном направлении. С тех пор о его местоположении ничего не известно.

Мужчина проживает в Каменском на улице Звенигородской. Дома он не появлялся около месяца.

На вид Виталию около 30 лет, рост 180 см., худощавого телосложения, волосы темные, короткие.

Полиция просит сообщить любую информацию о пропавшем на линию "102" или по телефонам: (097) 774-07-04, (096)586-94-41.

Также мы сообщали, что 79-летнего дедушку, который потерялся в Днепре, нашли патрульные. 7 февраля, около 16:00 его родные позвонили в полицию и сообщили, что не нашли отца дома. Вероятно, человек вышел. Родные волновались за него, потому что он имел проблемы с памятью. Мужчину привезли домой и передали сыну.





Напомним, на Одесчине пропала девушка при загадочных обстоятельствах.

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