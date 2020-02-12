В военных поселках Гвардейское и Черкасское, в которых базируются военные подразделения участвующие в ООС с семьями начались проблемы с водоснабжением

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на странице «Гвардійська селищна рада(неофіційна спільнота)».

Как стали известно, снабжать водой эти поселки будут всего на протяжении двух часов в день. Нехватка воды также привела к падению давления в теплоносителе, что грозит полным отключениям отопления в высотных домах, а пятиэтажки вообще могут замерзнуть.

«В связи с нехваткой воды в дома не поступает теплоноситель с необходимым давлением, все высотные дома возможно не будут при таком давлении отапливаться, не будут работать стояки частично засоренные соляно-корозийными отложениями", - говорится в сообщении.

В группе также предупредили местных жителей:

"Сейчас недопустим разбор воды из системы отопления. Во избежание остановки отопления, пожалуйста не берите воду из системы".

Ранее мы сообщали, что в Днепре произошла авария на водоводе, а на прилегающих дорогах образовался гололед.



ЧП случилось во дворе дома № 4 в переулке Крушельницкой. В итоге были затоплены ближайшие районы.

По словах местных жителей в районе отключили воду. К месту вызвали аварийную службу, однако по состоянию на 10:00 никого на месте не было.

Водой полностью затопило дворы школы № 131, домов на Донецком шоссе и улице Терещенковской.

Напомним, мост с машинами рухнул, расколовшись пополам.

Как сообщала Politeka, под десятками людей на празднике обрушился пол, много пострадавших.

Также Politeka писала, что автомобильный мост рухнул в воду, движение заблокировано.