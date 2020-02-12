В военных поселках Гвардейское и Черкасское, в которых базируются военные подразделения участвующие в ООС с семьями начались проблемы с водоснабжением
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на странице «Гвардійська селищна рада(неофіційна спільнота)».
Как стали известно, снабжать водой эти поселки будут всего на протяжении двух часов в день. Нехватка воды также привела к падению давления в теплоносителе, что грозит полным отключениям отопления в высотных домах, а пятиэтажки вообще могут замерзнуть.
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«В связи с нехваткой воды в дома не поступает теплоноситель с необходимым давлением, все высотные дома возможно не будут при таком давлении отапливаться, не будут работать стояки частично засоренные соляно-корозийными отложениями", - говорится в сообщении.
В группе также предупредили местных жителей:
"Сейчас недопустим разбор воды из системы отопления. Во избежание остановки отопления, пожалуйста не берите воду из системы".
Ранее мы сообщали, что в Днепре произошла авария на водоводе, а на прилегающих дорогах образовался гололед.
ЧП случилось во дворе дома № 4 в переулке Крушельницкой. В итоге были затоплены ближайшие районы.
По словах местных жителей в районе отключили воду. К месту вызвали аварийную службу, однако по состоянию на 10:00 никого на месте не было.
Водой полностью затопило дворы школы № 131, домов на Донецком шоссе и улице Терещенковской.
Напомним, мост с машинами рухнул, расколовшись пополам.
Как сообщала Politeka, под десятками людей на празднике обрушился пол, много пострадавших.
Также Politeka писала, что автомобильный мост рухнул в воду, движение заблокировано.