В четверг, 13 февраля, на нескольких улицах в Днепре с 10:00 до 17:00 не будет воды

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в КП "Днепрводоканал".

Отключение связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на сети водоснабжением.

Вода будет отсутствовать по следующим адресам:

переулок Джинчарадзе, 4;

Запорожское шоссе, 28.

В предприятие также извинились за временные неудобства и рекомендует создать необходимый на время выполнения работ запас воды.

Ранее мы сообщали, что в Днепре на бульваре Славы прорвало канализацию.

Очевидцы первых минут потопа опасались, что их затопит нечистотами. Они и вызвали аварийную службу.

Специалисты приехали и сказали, что прорвало трубу с технической водой, и поэтому вызывать нужно не их, а «Днепрводоканал».

Также, не так давно в Днепре произошла авария на водоводе во дворе дома № 4 в переулке Крушельницкой. В итоге были затоплены ближайшие районы.

По словах местных жителей в районе отключили воду. К месту вызвали аварийную службу, однако по состоянию на 10:00 никого на месте не было.

Водой полностью затопило дворы школы № 131, домов на Донецком шоссе и улице Терещенковской.

Напомним, мост с машинами рухнул, расколовшись пополам.

Как сообщала Politeka, под десятками людей на празднике обрушился пол, много пострадавших.

Также Politeka писала, что автомобильный мост рухнул в воду, движение заблокировано.