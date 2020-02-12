В четверг, 13 февраля, на нескольких улицах в Днепре с 10:00 до 17:00 не будет воды
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в КП "Днепрводоканал".
Отключение связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на сети водоснабжением.
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Вода будет отсутствовать по следующим адресам:
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переулок Джинчарадзе, 4;
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Запорожское шоссе, 28.
В предприятие также извинились за временные неудобства и рекомендует создать необходимый на время выполнения работ запас воды.
Ранее мы сообщали, что в Днепре на бульваре Славы прорвало канализацию.
Очевидцы первых минут потопа опасались, что их затопит нечистотами. Они и вызвали аварийную службу.
Специалисты приехали и сказали, что прорвало трубу с технической водой, и поэтому вызывать нужно не их, а «Днепрводоканал».
Также, не так давно в Днепре произошла авария на водоводе во дворе дома № 4 в переулке Крушельницкой. В итоге были затоплены ближайшие районы.
По словах местных жителей в районе отключили воду. К месту вызвали аварийную службу, однако по состоянию на 10:00 никого на месте не было.
Водой полностью затопило дворы школы № 131, домов на Донецком шоссе и улице Терещенковской.
Напомним, мост с машинами рухнул, расколовшись пополам.
Как сообщала Politeka, под десятками людей на празднике обрушился пол, много пострадавших.
Также Politeka писала, что автомобильный мост рухнул в воду, движение заблокировано.