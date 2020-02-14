Большинство жителей города об этом даже не подозревают

Днепрян будут штрафовать за несвоевременную уборку снега, не посыпанные тротуары песком и солью и за сосульки на крышах



Такие санкции затронут предпринимателей напомнил начальник инспекции по вопросам благоустройства горсовета Руслан Мороз.

Большинство местных бизнесменов даже не подозревают, что обязаны ухаживать за прилегающей территорией, в частности, убирать сосульки.

За невыполнение постановления Днепровского городского совета будут штрафовать.

Физлицам грозит наказание в размере 340-1360 гривен, а вот для юрлиц и ФОПов - 850-1700 гривен.

Известно, что уже составлено более 50 административных, а предписаний предоставили – в несколько раз больше.

Напомним, что в Днепре на 14 февраля синоптики прогнозируют облачность со временными прояснениями. Ожидается, что будет теплее – от 3 до 6 тепла. Ночью столбик термометра покажет от -1 до -5 мороза. Осадков не ожидается.

Также мы сообщали, что в Днепре на центральном рынке "Озерке" налоговая проверила продавцов.

С ними провели беседу по поводу соблюдения трудового законодательства и говорили о легализации выплаты заработной платы и огромных штрафах, которые выписывают, если люди не оформлены. Шла речь и о выплате налогов.

Напомним, аномалия обрушилась на столицу: «второй раз за сто лет», кадры невероятного явления.

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