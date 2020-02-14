14 февраля, в День всех влюбленных, военнослужащие Нацгвардии устроили праздничный флешмоб в ТРК "МОСТ-СИТИ"

Об этом сообщают местные СМИ с места событий.

Для посетителей торгового центра играл военный оркестр, а всем зрителям нацгвардейцы раздавали валентинки.

Майор Нацгвардии Андрей Карпенко поздравил горожан с праздником и пожелал яркой и красивой любви.

«Всем, кто любит, сохранить это прекрасное чувство и пронести через всю жизнь. Всем одиноким сердцам – встретить свою вторую половинку», — сказал он.

Ранее мы сообщали, что женщина-водитель Наталья с 106-го маршрута в Днепре слегка перестаралась, пытаясь украсить маршпутку.

Ко Дню Влюбленных женщина подошла основательно: салон, окна, лобовое стекло автомобиля в валентинках, игрушках, трафаретах. Это выглядит довольно мило.

А еще водитель разрешает снимать валентики и брать с собой, если вдруг пассажиры забыли подготовиться к празднику

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