14 февраля, в День всех влюбленных, военнослужащие Нацгвардии устроили праздничный флешмоб в ТРК "МОСТ-СИТИ"
Об этом сообщают местные СМИ с места событий.
Для посетителей торгового центра играл военный оркестр, а всем зрителям нацгвардейцы раздавали валентинки.
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Майор Нацгвардии Андрей Карпенко поздравил горожан с праздником и пожелал яркой и красивой любви.
«Всем, кто любит, сохранить это прекрасное чувство и пронести через всю жизнь. Всем одиноким сердцам – встретить свою вторую половинку», — сказал он.
Ранее мы сообщали, что женщина-водитель Наталья с 106-го маршрута в Днепре слегка перестаралась, пытаясь украсить маршпутку.
Ко Дню Влюбленных женщина подошла основательно: салон, окна, лобовое стекло автомобиля в валентинках, игрушках, трафаретах. Это выглядит довольно мило.
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