В одном из супермаркетов Днепра развелись тараканы



Об этом сообщает Знай.юа и публикует соответствующие фото.



Так, "незванные гости" завелись в супермаркете Varus. Их настолько много, что они запросто могут свалиться вам на голову.

Как утверждают сотрудники магазина, такое количество насекомых развелось из-за того, что в торговом зале много цветов. И их якобы завезли вместе с ними.

"Тараканы - это мейнстрим. Теперь вам на голову в супермаркете может упасть что-то более экзотическое. Администратор сказал, что "завезли с цветами", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что днепрянин Дмитрий Рудницкий в соцсетях поведал, что в одном из популярных супермаркетов ему удалось запечатлеть зеленую курицу, которую продают по акции. Этот инцидент произошел на 12 Квартале.

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