Воды не будет целый день!

В Днепре сегодня отключат воду из-за проведения аварийно-восстановительных работ

Как передает Politeka.net, об этом предупредили в КП «Днепрводоканал».

Как стало известно, водоснабжение будет отсутствовать с 10:00 до 18:00 по тами адресам:

пр. Пилипа Орлика, 15, 15А, 17, 17А;

пр. Богдана Хмельницкого, 2, 2А, 4, 4А.

На время выполнения работ предприятие рекомендует создать необходимый запас питьевой воды жителям и потребителям указанных адресов.

Ранее мы сообщали, что в Днепре на бульваре Славы прорвало канализацию.

Очевидцы первых минут потопа опасались, что их затопит нечистотами. Они и вызвали аварийную службу.

Специалисты приехали и сказали, что прорвало трубу с технической водой, и поэтому вызывать нужно не их, а «Днепрводоканал».

Также, не так давно в Днепре произошла авария на водоводе во дворе дома № 4 в переулке Крушельницкой. В итоге были затоплены ближайшие районы.

По словах местных жителей в районе отключили воду. К месту вызвали аварийную службу, однако по состоянию на 10:00 никого на месте не было.

Водой полностью затопило дворы школы № 131, домов на Донецком шоссе и улице Терещенковской.

Напомним, мост с машинами рухнул, расколовшись пополам.

Как сообщала Politeka, под десятками людей на празднике обрушился пол, много пострадавших.

Также Politeka писала, что автомобильный мост рухнул в воду, движение заблокировано.