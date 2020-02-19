В Днепре сегодня отключат воду из-за проведения аварийно-восстановительных работ
Как передает Politeka.net, об этом предупредили в КП «Днепрводоканал».
Как стало известно, водоснабжение будет отсутствовать с 10:00 до 18:00 по тами адресам:
- пр. Пилипа Орлика, 15, 15А, 17, 17А;
- пр. Богдана Хмельницкого, 2, 2А, 4, 4А.
На время выполнения работ предприятие рекомендует создать необходимый запас питьевой воды жителям и потребителям указанных адресов.
«Сваты» лишились одной из главных героинь, появилось фото со съемок: что будет с сериалом
Полякову потаскали лицом по полу, кадры «атаки» попали в сеть: «коленом в живот»
Украинцы будут по-новому уходить в отпуск: "старые условия покажутся раем", важное заявление
Кондратюк поделился планом реинтеграции Донбасса: "Будет жесткой"
Ранее мы сообщали, что в Днепре на бульваре Славы прорвало канализацию.
Очевидцы первых минут потопа опасались, что их затопит нечистотами. Они и вызвали аварийную службу.
Специалисты приехали и сказали, что прорвало трубу с технической водой, и поэтому вызывать нужно не их, а «Днепрводоканал».
Также, не так давно в Днепре произошла авария на водоводе во дворе дома № 4 в переулке Крушельницкой. В итоге были затоплены ближайшие районы.
По словах местных жителей в районе отключили воду. К месту вызвали аварийную службу, однако по состоянию на 10:00 никого на месте не было.
Водой полностью затопило дворы школы № 131, домов на Донецком шоссе и улице Терещенковской.
Напомним, мост с машинами рухнул, расколовшись пополам.
Как сообщала Politeka, под десятками людей на празднике обрушился пол, много пострадавших.
Также Politeka писала, что автомобильный мост рухнул в воду, движение заблокировано.