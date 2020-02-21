Пора доставать свечи и наполнять тазики

21 февраля два района Днепра останутся без электричества

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

Известно, что отключение произойдет в связи с проведением работ по плановому обслуживанию электрических сетей.

Электроэнергии не будет по следующим адресам:

Новокодакский район:

ул. Старый путь, 79-83, 89-227, 128-200;

ул.Береговая, 1-7, 2-16;

ул. Извилистая, 2-36;

ул. Заборинская, 3-11, 6-10;

ул. Золотоосенняя, 80-88, 103-105, 113-121;

ул. Юбилейная, 12;

ул. Горная, 1-19, 2-10;

Шевченковский район:

ул.Д.Марковича 1-23,2-20;

ул.Пражская Весны;

ул.Изумрудная 6;

ул.Луговская 208;

ул.Майбороды 3-23,2-24;

пер.Школьный 1,16,4,6;

ул.Саперно 116-120; 94-98;

туп.Ростовский 1

Кроме того, на некоторых улицах Днепра будет отсутствовать и водоснабжение.

Как стало известно из сообщения «Днепрводоканала», воду отключат с 09:00 до 17:00 по таким адресам:

Аэродром, 8А, 11А, 13, 13А, 14, 14А, 15, 15А, 16, 16А (дошкольное учебное заведение №60), 17, 17А, 268 (учебно-воспитательного комплекс №137).

Днепрянам посоветовали создать необходимый запас питьевой воды указанных адресов.

Не так давно в Днепре произошла авария на водоводе во дворе дома № 4 в переулке Крушельницкой. В итоге были затоплены ближайшие районы.

По словах местных жителей в районе отключили воду. К месту вызвали аварийную службу, однако по состоянию на 10:00 никого на месте не было.

Водой полностью затопило дворы школы № 131, домов на Донецком шоссе и улице Терещенковской.

Напомним, мост с машинами рухнул, расколовшись пополам.

Как сообщала Politeka, под десятками людей на празднике обрушился пол, много пострадавших.

Также Politeka писала, что автомобильный мост рухнул в воду, движение заблокировано.