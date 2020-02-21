21 февраля два района Днепра останутся без электричества
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.
Известно, что отключение произойдет в связи с проведением работ по плановому обслуживанию электрических сетей.
Электроэнергии не будет по следующим адресам:
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Новокодакский район:
- ул. Старый путь, 79-83, 89-227, 128-200;
- ул.Береговая, 1-7, 2-16;
- ул. Извилистая, 2-36;
- ул. Заборинская, 3-11, 6-10;
- ул. Золотоосенняя, 80-88, 103-105, 113-121;
- ул. Юбилейная, 12;
- ул. Горная, 1-19, 2-10;
Шевченковский район:
- ул.Д.Марковича 1-23,2-20;
- ул.Пражская Весны;
- ул.Изумрудная 6;
- ул.Луговская 208;
- ул.Майбороды 3-23,2-24;
- пер.Школьный 1,16,4,6;
- ул.Саперно 116-120; 94-98;
- туп.Ростовский 1
Кроме того, на некоторых улицах Днепра будет отсутствовать и водоснабжение.
Как стало известно из сообщения «Днепрводоканала», воду отключат с 09:00 до 17:00 по таким адресам:
Аэродром, 8А, 11А, 13, 13А, 14, 14А, 15, 15А, 16, 16А (дошкольное учебное заведение №60), 17, 17А, 268 (учебно-воспитательного комплекс №137).
Днепрянам посоветовали создать необходимый запас питьевой воды указанных адресов.
Не так давно в Днепре произошла авария на водоводе во дворе дома № 4 в переулке Крушельницкой. В итоге были затоплены ближайшие районы.
По словах местных жителей в районе отключили воду. К месту вызвали аварийную службу, однако по состоянию на 10:00 никого на месте не было.
Водой полностью затопило дворы школы № 131, домов на Донецком шоссе и улице Терещенковской.
Напомним, мост с машинами рухнул, расколовшись пополам.
Как сообщала Politeka, под десятками людей на празднике обрушился пол, много пострадавших.
Также Politeka писала, что автомобильный мост рухнул в воду, движение заблокировано.