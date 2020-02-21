21 февраля два района Днепра останутся без электричества

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

Известно, что отключение произойдет в связи с проведением  работ по плановому обслуживанию электрических сетей. 

Электроэнергии не будет по следующим адресам:

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Новокодакский район:

  • ул. Старый путь, 79-83, 89-227, 128-200;
  • ул.Береговая, 1-7, 2-16;
  • ул. Извилистая, 2-36;
  • ул. Заборинская, 3-11, 6-10;
  • ул. Золотоосенняя, 80-88, 103-105, 113-121;
  • ул. Юбилейная, 12;
  • ул. Горная, 1-19, 2-10;

Шевченковский район:

  • ул.Д.Марковича 1-23,2-20;
  • ул.Пражская Весны;
  • ул.Изумрудная 6;
  • ул.Луговская 208;
  • ул.Майбороды 3-23,2-24;
  • пер.Школьный 1,16,4,6;
  • ул.Саперно 116-120; 94-98;
  • туп.Ростовский 1

отключили свет

Кроме того, на некоторых улицах Днепра будет отсутствовать и водоснабжение.

Как стало известно из сообщения «Днепрводоканала», воду отключат с 09:00 до 17:00 по таким адресам:

Аэродром, 8А, 11А, 13, 13А, 14, 14А, 15, 15А, 16, 16А (дошкольное учебное заведение №60), 17, 17А, 268 (учебно-воспитательного комплекс №137).

Днепрянам посоветовали создать необходимый запас питьевой воды указанных адресов.

Отключили воду

Не так давно в Днепре произошла   авария на водоводе во дворе дома № 4 в переулке Крушельницкой. В итоге были затоплены ближайшие районы.

По словах местных жителей в районе отключили воду. К месту вызвали аварийную службу, однако по состоянию на 10:00 никого на месте не было.

 

Водой полностью затопило дворы школы № 131, домов на Донецком шоссе и улице Терещенковской.

Напомним, мост с машинами рухнул, расколовшись пополам.

Как сообщала Politeka, под десятками людей на празднике обрушился пол, много пострадавших.

Также Politeka писала, что автомобильный мост рухнул в воду, движение заблокировано.