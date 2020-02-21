Мама эвакуированной из Уханя днепрянки Анастасии Васильевой рассказала о состоянии дочери
Своими переживаниями она поделилась в интервью UA: ДНІПРО. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Анастасия родом из Павлограда. В Китай приехала работать танцовщицей с группой во второй раз. Должна была возвращаться в марте.
По словам её мамы, когда люди начали болеть коронавирусом девушка не хотела возвращаться в Украину. Поехала, ибо её группа уезжала.
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«А здесь ребенок с таким столкнулась, я даже запретила ей новости смотреть. Они там все с телефонами, я сказала, чтобы новости ни в коем случае не смотрели. Потому что я представила себе, как это будет детям все это увидеть. Когда звонят в редакцию и говорят, что не надо их сюда везти. А куда их везти? На месяц? Простите, они здоровые люди. Мне обидно, и ребенку обидно, и всей семье. Как прокаженные, хотя они все здоровы. Никаких оснований бояться», — поделилась мать пострадавшей.
Напомним, из Уханя в Украину прилетели 27 иностранцев и 45 граждан Украины. Из них 16 — с Днепропетровщины.
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Эвакуированные выглядели счастливо и махали руками, но протестующие начали забрасывать их камнями, одному разбили голову.
Также мы сообщали, что в Китае существенно сократилось число выявленных случаев заражения коронавирусом. За последние сутки подтверждено 394 новых случая заражения. Днем ранее власти сообщали о 1749 новых больных. Спад обусловлен изменением метода диагностики инфекции, объяснили в комиссии.
Напомним, что жизни эвакуированных из Китая украинцев поставили под угрозу.
Как сообщала Politeka, с новым адом столкнулись эвакуированные в Санжарах, кадры из санатория.
Также Politeka писала, что в Новых Санжарах творится ад: автобусы с людьми разгромили, количество раненых растет, кадры.