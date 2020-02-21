Мама эвакуированной из Уханя днепрянки Анастасии Васильевой рассказала о состоянии дочери

Своими переживаниями она поделилась в интервью UA: ДНІПРО. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Анастасия родом из Павлограда. В Китай приехала работать танцовщицей с группой во второй раз. Должна была возвращаться в марте.

По словам её мамы, когда люди начали болеть коронавирусом девушка не хотела возвращаться в Украину. Поехала, ибо её группа уезжала.

«А здесь ребенок с таким столкнулась, я даже запретила ей новости смотреть. Они там все с телефонами, я сказала, чтобы новости ни в коем случае не смотрели. Потому что я представила себе, как это будет детям все это увидеть. Когда звонят в редакцию и говорят, что не надо их сюда везти. А куда их везти? На месяц? Простите, они здоровые люди. Мне обидно, и ребенку обидно, и всей семье. Как прокаженные, хотя они все здоровы. Никаких оснований бояться», — поделилась мать пострадавшей.

Галина Васильєва – мама евакуйованої з Уханя Анастасії Васильєвої Галина Васильєва – мама евакуйованої з Уханя Анастасії Васильєвої. Дівчина – хореографиня з Павлограда. До Китаю поїхала працювати танцівницею з групою вдруге. Повертатися мала у березні. За словами її мами, коли люди почали хворіти на коронавірус, Анастасія не боялася заразитися і не хотіла повертатися в Україну. Поїхала, бо вся її група їхала. «Дуже діти втомилися, всі, хто їде в автобусі вже втомились, тому що більше доби вони вже добираються. Вранці мав сісти літак, їх мали розмістити, в принципі, якби все пройшло без проблем, то в обід вони вже мали гарячий обід їсти. А тут дитина з таким стикнулася, я навіть заборонила їй новини дивитись. Вони там усі з телефонами, я сказала, щоб новини ні якому разі не дивились. Тому що я уявила собі, як це буде дітям все це побачити. Коли телефонують в редакцію і кажуть, що не треба їх сюди везти. А куди їх везти? На Місяць? Вибачте, вони здорові люди. Мені прикро, і дитині прикро, і всій родині. Як прокажені, хоча вони всі здорові. Ніяких підстав боятися немає», – розповіла Галина Васильєва. При нас Галина Васильєва зателефонувала доньці, яка сьогодні прилетіла з Уханя. «Ми не знаємо скільки нам ще їхати, ми навіть не можемо по мапі зрозуміти, тому що нас везуть об’їзними шляхами. Ми спочатку коли виїжджали, то показувало, що нам їхати 2-2,5 години, в результаті вже більше 3 годин їздимо, вже всі втомилися, голодні. Нам роздали бутерброди і дали води, погодували, як змогли», – розповіла Анастасія Васильєва. Нагадаємо, сьогодні з Уханя до України прилетіли 27 іноземців та 45 громадян України. З них 16 – з Дніпропетровщини. Спочатку літак не зміг сісти у Харкові через туман. Після полетів на дозаправку у Київ, об 11:50 літак сів у Харкові. Там пасажирів та членів екіпажу обстежили лікарі – ні у кого ознак коронавірусу не виявили. Звідти кортеж вирушив до Нових Санжар на Полтавщині. Там у медцентрі українці та іноземці мають перечекати 14-денний карантин. Мешканці Нових Санжар заблокували трасу та влаштували пікет проти приїзду до них українців з Китаю. Пізніше трасу розблокували. Станом на 18:00 пікет триває. Gepostet von UA: ДНІПРО am Donnerstag, 20. Februar 2020

Напомним, из Уханя в Украину прилетели 27 иностранцев и 45 граждан Украины. Из них 16 — с Днепропетровщины.

Встретили соотечественников на родине не очень тепло - их пытались не пустить на территорию пансионата в Новых Санжарах.

Силовики пытались оттеснить радикально настроенных местных жителей. Транспорт с прибывшими на место поврежден, есть пострадавшие.

Эвакуированные выглядели счастливо и махали руками, но протестующие начали забрасывать их камнями, одному разбили голову.





Также мы сообщали, что в Китае существенно сократилось число выявленных случаев заражения коронавирусом. За последние сутки подтверждено 394 новых случая заражения. Днем ранее власти сообщали о 1749 новых больных. Спад обусловлен изменением метода диагностики инфекции, объяснили в комиссии.

Напомним, что жизни эвакуированных из Китая украинцев поставили под угрозу.

Как сообщала Politeka, с новым адом столкнулись эвакуированные в Санжарах, кадры из санатория.

Также Politeka писала, что в Новых Санжарах творится ад: автобусы с людьми разгромили, количество раненых растет, кадры.