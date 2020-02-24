24 февраля в нескольких районов Днепра отключат єлектричество
Как передает Politeka.net, об этом предупредили в пресс-службе ДТЭК.
Известно, что света не будет с 8:00 до 17:00. Запланированное отключение связано с ремонтными работами.
Адреса, где будет отсутствовать электричество:
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Самарский район:
- ул. Вольногорская, 1-17,2-18а;
- ул. Орлиная, 75-187,34-146;
- ул. Ак. Королева 45-123,40-60, 28 (дом на 4 квартиры), 25;
- ул. Курская, 1-15,2-40, 19-115,42-182 17;
- ул. Орлиная, 1-73,2-32,175-187, 126-146;
- ул. Пятигорская, 1-69, 2-72; ул. Лелеча;
- ул. Подсолнечная, 1,19-31, 6;
- ул. Розовая, 4-10, 14-46, 1-9, 13, 21, 25;
- ул. Черемуховая, 3;
- ул. Старосамарськая, СТО, МАГАЗИН, дом 221;
- ул. Бахчи, 2-64, 167-173;
- ул. Довженко, 5-57, 2-46;
- ул. Пятихатки, 3-89, 2-78;
- ул. Волошковая, 2, 2/1, 4, 6, 8, 7-63, 18-54;
- ул. Ромашковая;
- пер. апрельский;
- ул. Одинковськая, 2-70, 3-51;
- ул. Маячка;
- пер. Любистковый.
Амур-Нижнеднепровский район:
- ул. Иркутская, 100-164,135-203;
- ул. Новосибирская, 79-129,52-118;
- ул. Оренбургская, 43-145,120-180;
- ул. Смоленская, 37-101,88-138;
- ул. Холодильная, 12-20;
- ул. Майская, 12-62,11-21.
Новокодакский район:
- ул. Вышиванная, 22,26, 29, 33,45, 1, 2, 7, 9, 10, 11, 21, 27;
- ул. Попова 75-51, 26-50;
- ул. Гастелло 42-74, 53-75а, 94;
- ул. Хорольская, 35-59, 48-86;
- ул. Печати 33-83, 28-84;
- ж/м Покровский, 3а, 3в, 3д, 3е, 3ж, 3к, 3л, 3м, 3п;
- ул. Набережная Заводская, 3, 121А, 123б;
- пр. Свободы, 173-187, 188-216, 209, 215-217;
- пл. Новокодакская, 1, 1а, 2, 3, 3а;
Также 24 февраля на ж/м Левобережный-3 отключат воду.
С 9 утра до часа дня днепрянам придется обходиться запасами.
А вот полное восстановление давления в системе водоснабжения ожидается лишь к 14:00.
Ранее мы сообщали, что недавно произошла авария на водоводе во дворе дома № 4 в переулке Крушельницкой. В итоге были затоплены ближайшие районы.
По словах местных жителей в районе отключили воду. К месту вызвали аварийную службу, однако по состоянию на 10:00 никого на месте не было.
Водой полностью затопило дворы школы № 131, домов на Донецком шоссе и улице Терещенковской.
Напомним, мост с машинами рухнул, расколовшись пополам.
Как сообщала Politeka, под десятками людей на празднике обрушился пол, много пострадавших.
Также Politeka писала, что автомобильный мост рухнул в воду, движение заблокировано.