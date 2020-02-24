Днепряни лишаться благ цивилизации на целый день

24 февраля в нескольких районов Днепра отключат єлектричество

Как передает Politeka.net, об этом предупредили в пресс-службе ДТЭК.

Известно, что света не будет с 8:00 до 17:00. Запланированное отключение связано с ремонтными работами.

Адреса, где будет отсутствовать электричество:

Самарский район:

ул. Вольногорская, 1-17,2-18а;

ул. Орлиная, 75-187,34-146;

ул. Ак. Королева 45-123,40-60, 28 (дом на 4 квартиры), 25;

ул. Курская, 1-15,2-40, 19-115,42-182 17;

ул. Орлиная, 1-73,2-32,175-187, 126-146;

ул. Пятигорская, 1-69, 2-72; ул. Лелеча;

ул. Подсолнечная, 1,19-31, 6;

ул. Розовая, 4-10, 14-46, 1-9, 13, 21, 25;

ул. Черемуховая, 3;

ул. Старосамарськая, СТО, МАГАЗИН, дом 221;

ул. Бахчи, 2-64, 167-173;

ул. Довженко, 5-57, 2-46;

ул. Пятихатки, 3-89, 2-78;

ул. Волошковая, 2, 2/1, 4, 6, 8, 7-63, 18-54;

ул. Ромашковая;

пер. апрельский;

ул. Одинковськая, 2-70, 3-51;

ул. Маячка;

пер. Любистковый.

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Иркутская, 100-164,135-203;

ул. Новосибирская, 79-129,52-118;

ул. Оренбургская, 43-145,120-180;

ул. Смоленская, 37-101,88-138;

ул. Холодильная, 12-20;

ул. Майская, 12-62,11-21.

Новокодакский район:

ул. Вышиванная, 22,26, 29, 33,45, 1, 2, 7, 9, 10, 11, 21, 27;

ул. Попова 75-51, 26-50;

ул. Гастелло 42-74, 53-75а, 94;

ул. Хорольская, 35-59, 48-86;

ул. Печати 33-83, 28-84;

ж/м Покровский, 3а, 3в, 3д, 3е, 3ж, 3к, 3л, 3м, 3п;

ул. Набережная Заводская, 3, 121А, 123б;

пр. Свободы, 173-187, 188-216, 209, 215-217;

пл. Новокодакская, 1, 1а, 2, 3, 3а;

Также 24 февраля на ж/м Левобережный-3 отключат воду.

С 9 утра до часа дня днепрянам придется обходиться запасами.

А вот полное восстановление давления в системе водоснабжения ожидается лишь к 14:00.

Ранее мы сообщали, что недавно произошла авария на водоводе во дворе дома № 4 в переулке Крушельницкой. В итоге были затоплены ближайшие районы.

По словах местных жителей в районе отключили воду. К месту вызвали аварийную службу, однако по состоянию на 10:00 никого на месте не было.

Водой полностью затопило дворы школы № 131, домов на Донецком шоссе и улице Терещенковской.

Напомним, мост с машинами рухнул, расколовшись пополам.

Как сообщала Politeka, под десятками людей на празднике обрушился пол, много пострадавших.

Также Politeka писала, что автомобильный мост рухнул в воду, движение заблокировано.