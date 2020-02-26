В Днепре ищут без вести пропавшего Артема Агеева
Об этом сообщает Информатор.
Известно, что парень 10 декабря сошел с автобуса на трассе Днепр-Запорожье и на данный момент его местоположение неизвестно.
Поиски Артема проходили не только в Днепре, но все попытки его найти закончились безуспешно. Родители Артема даже пообещали нашедшему вознаграждение в 100 000 гривен.
Также известно, что спустя две недели после пропажи его видели в лесопосадке между трассой Днепр-Запорожье и селом Морозовка.
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На вид Артему 25-30 лет, рост — 178 см, спортивного телосложения, темные короткие волосы, карие глаза, овальное лицо.
При себе имел рюкзак темного цвета и мобильный телефон Leeco.
Любую информацию о ее местонахождение вы можете сообщить по телефонам (067) 433-69-69, (068) 413-92-98, (073) 142-10-39.
Напомним, что если ваш знакомый/родственный/близкий человек перестал выходить на связь и вы не знаете о его местонахождении, не нужно ждать 3 суток, чтобы сообщить об этом в полицию. Чем раньше вы заявите о пропаже, тем больше вероятность оперативно разыскать человека.
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