Днепр ждет ухудшение погодных условий и объявлен желтый уровень опасности

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Спасатели предупреждают о грядущей опасности, так как сильный ветер будет терзать Днепр и область в течение двух дней.



27 февраля порывы ветра будут достигать 20-25 м/с. Связано это с приходом нового атмосферного фронта. Хоть температура будет достаточно приемлемой +11…+15 градусов, но полноценную весну днепряне не почувствуют.

В предпоследний день зимы, 28 февраля, температура воздуха резко снизится. Днем будет от +3 до +8 градусов. И тоже достаточно ветрено – 7-12 м/с.

Ранее мы сообщали, что днепрян штрафовали за несвоевременную уборку снега, не посыпанные тротуары песком и солью и за сосульки на крышах.



Такие санкции затронули предпринимателей.

Большинство местных бизнесменов даже не подозревали, что обязаны ухаживать за прилегающей территорией, в частности, убирать сосульки.

За невыполнение постановления Днепровского городского совета оштрафовали немало нарушителей.