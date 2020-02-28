Тысячи человек уже остались без газа

Около 15 тысяч днепрян могут остаться без газа

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе «Днепропетровскгаз Сбыт».

Как стало известно с сообщения, десятки тысяч должников предупредили о возможном отключении.

Всего предприятию не доплатили более двух с половиной миллиардов гривен.

Большинство из них — это те, кто получает субсидию или льготы на оплату газа.

Оказалось, что пользователи тратят монетизированные субсидии не погашение долгов, а в других целях. Из-за этого у них и накопились долги.

«Согласно Правил доставки газа, если после получения письменного предупреждения долг остается неоплаченным, поставщик газа направляет газораспределительной компании поручения об отключении. Для восстановления газоснабжения потребитель должен оплатить услуги по отключению, подключению и сумму долга», — предупредили в предприятии.

Стоить отметить, что в январе уже отключили 4700 клиентов.

Ранее мы сообщали, что жители города Каменское Днепропетровской области могут столкнуться с нехваткой воды.

Катастрофическая ситуация складывается из-за качества воды и уже начаты поиски альтернативных источников.

На ситуацию также повлияло изменения климата и снижениям уровня воды в Днепре.

Вполне возможно, что при таких обстоятельствах жителям придется обходиться другими источниками водоснабжения. На данный момент самым оптимальным вариантом является добыча подземных вод.

Напомним, сотнями трупов усеяно побережье Азовского моря

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