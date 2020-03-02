В Днепре и области ожидается аномально теплая погода в первую неделю весны
Как передает Politeka.net, такой прогноз сделали на sinoptik.ua
Среднемесячная температура окажется на 3 – 5 градусов выше нормы. А вот уже на этой недели днепряне почувствуют настоящую весну.
Температура будет достигать 19 градусов ртутного столбика, но не обойдется и без осадков.
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Сегодня, 2 марта ожидается усиление скорости ветра до 15-24 м/с
Настоящий подарок жителей Днепра ждет в четверг - температура поднимется до 19 градусов тепла, но облачная погода продержится весь день. Без осадков.
Ранее в сети показали, как снег засыпал Карпаты в первый день весны.
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