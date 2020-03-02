В Днепре и области ожидается аномально теплая погода в первую неделю весны

Как передает Politeka.net, такой прогноз сделали на sinoptik.ua

Среднемесячная температура окажется на 3 – 5 градусов выше нормы. А вот уже на этой недели днепряне почувствуют настоящую весну.



Температура будет достигать 19 градусов ртутного столбика, но не обойдется и без осадков.

Сегодня, 2 марта ожидается усиление скорости ветра до 15-24 м/с

Солнце в этот день в Днепре будет редко показываться из-за облаков. Осадков ожидать не стоит.

Настоящий подарок жителей Днепра ждет в четверг - температура поднимется до 19 градусов тепла, но облачная погода продержится весь день. Без осадков.