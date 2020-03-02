В Днепре и области ожидается аномально теплая погода в первую неделю весны

Как передает Politeka.net, такой прогноз сделали на sinoptik.ua

Среднемесячная температура окажется на 3 – 5 градусов выше нормы. А вот уже на этой недели днепряне почувствуют настоящую весну.
 

Температура будет достигать 19 градусов ртутного столбика, но не обойдется и без осадков.

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Сегодня, 2 марта ожидается усиление скорости ветра до 15-24 м/с

Солнце в этот день в Днепре будет редко показываться из-за облаков. Осадков ожидать не стоит.

Настоящий подарок жителей Днепра ждет в четверг - температура поднимется до 19 градусов тепла, но  облачная погода продержится весь день. Без осадков.

На выходных может пойти первый весенний дождь. На протяжении всей субботы небо в Днепре будет покрыто облаками. Вечером ожидается мелкий дождь.

 Ранее в сети показали, как снег засыпал  Карпаты в первый день весны.

Спасатели отметили, что 1 марта температура воздуха в Карпатах составила 10 градусов мороза.

Напомним, что погода резко изменится, февраль напоследок удивит украинцев: появился точный прогноз.

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