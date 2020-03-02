Под Днепром активизировались черные ядовитые сколопендры

В Днепропетровской области в селе Волосское на поверхность из своих убежищ выползла всякая живность. Некоторые, ядовитые и опасные, лезут в дома и пугают людей. Так недавно в дом к священнику заползла ядовитая сколопендра. Об этом сообщил очевидец Андрей Пинчук на своей странице в Facebook, пишет Politeka.net.

«Заползла почти в кровать. Просила прощения. Но любимая Ольга Пинчук её не простила. Теперь она где-то в насекомом раю», – отшутился днепрянин Андрей Пинчук.

В комментариях пользователи сети, в свою очередь, не на шутку перепугались.

«Фу , к нам этот ужас тоже приходил , такая страшная», «Мое детство прошло в Средней Азии. Вот там гости! И никто не боится почему-то.», «Ядовитая, болит сильнее, чем пчелиный укус.», «Странно, они ведь обитают в жарких регионах... в Крыму их полно, в Днепре никогда не встречала - сказали там не водятся. Жутковатая штука, папу моего однажды ужалила, достаточно было просто пробежать по ноге...нога потом опухшая была около двух недель и адская боль. С ними нужно очень аккуратно, они могут до летального исхода жалить и их сложно задавить», «Эта гадость, скалапендра, наверное живет во всех домах. Я уже за 3 года,наверное штук 20 в доме прибила. Откуда они лезут,непонятно.», «Да, они ядовиты, жалят, но более опасны для детей. Особо смертельных случаев замечено не было, но если слабый детский иммунитет, то может быть серьезная неприятность.», – написали украинцы под фото.

Отметим, что сколопендра – ядовитая многоножка. Ее укус можно сравнить с укусом пчелы. По силе боли один укус сколопендры будет похожим на 20 укусов пчелы. Яд не приводит к смерти человека, но опасность летального исхода все же существует, если у человека есть аллергия на яд сколопендры.

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