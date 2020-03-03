Днепряни лишаться благ цивилизации на целый день

В Днепре, 3 марта, в связи с проведением аварийных работ будет отсутствовать электричество

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.





Без света придется потерпеть жителям шести районов города.

Адреса:

Самарский район:

ул. Александра Галича,

ул. Прибрежная,

ул Зеленоградская

Амур-Нижнеднепровский район:

пер.Любарского, 4а, 8, 12, 14, 16, 18, 20;

Индустриальный район:

пер. Базавлуцкий, 3а-9, 15-25, 6-26;

пер.Протавчанский, 1-17, 10-14;

пер.Кальмиусский, 7-25, 6-22;

пер.Дуговой, 3-26,9;

ул.Ашхабадская, 149,192;

Центральный район:

ул.Надежды Алексеенко 29-45,36-4;

ул.Рабочая 7;

ул.Кавалерийская 16-22;

ул.Философская 60;

Соборный район:

ул. Набережная Победы 94-96, 100, 102, 102а, 102б, 102д, 104, 104а, 106, 106а, 108, 110;

Новокодакский район:

ул. Большая Диевская, 40, 42, 46а; 292, 356-428, 407-453, 541;

ул. Максима Дия, 12;

ул. Днепрельстановская, 57-127, 34, 64-146;

ул. Лирницкая, 1-75, 2-104, 114г;

ул. Мукачево, 1-61, 2-42, 52-76;

пер. Тихорецкая, 2-18, 3-19, 27-39;

ул. Базарная, 2-28;

ул. Приморская, 1-18;

ул. Костромская, 1-5;

Ранее мы сообщали, что недавно произошла авария на водоводе во дворе дома № 4 в переулке Крушельницкой. В итоге были затоплены ближайшие районы.

По словах местных жителей в районе отключили воду. К месту вызвали аварийную службу, однако по состоянию на 10:00 никого на месте не было.

Водой полностью затопило дворы школы № 131, домов на Донецком шоссе и улице Терещенковской.

Напомним, мост с машинами рухнул, расколовшись пополам.

Как сообщала Politeka, под десятками людей на празднике обрушился пол, много пострадавших.

Также Politeka писала, что автомобильный мост рухнул в воду, движение заблокировано.