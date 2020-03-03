В Днепре, 3 марта, в связи с проведением аварийных работ будет отсутствовать электричество
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.
Без света придется потерпеть жителям шести районов города.
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Самарский район:
- ул. Александра Галича,
- ул. Прибрежная,
- ул Зеленоградская
Амур-Нижнеднепровский район:
- пер.Любарского, 4а, 8, 12, 14, 16, 18, 20;
Индустриальный район:
- пер. Базавлуцкий, 3а-9, 15-25, 6-26;
- пер.Протавчанский, 1-17, 10-14;
- пер.Кальмиусский, 7-25, 6-22;
- пер.Дуговой, 3-26,9;
- ул.Ашхабадская, 149,192;
Центральный район:
- ул.Надежды Алексеенко 29-45,36-4;
- ул.Рабочая 7;
- ул.Кавалерийская 16-22;
- ул.Философская 60;
Соборный район:
- ул. Набережная Победы 94-96, 100, 102, 102а, 102б, 102д, 104, 104а, 106, 106а, 108, 110;
Новокодакский район:
- ул. Большая Диевская, 40, 42, 46а; 292, 356-428, 407-453, 541;
- ул. Максима Дия, 12;
- ул. Днепрельстановская, 57-127, 34, 64-146;
- ул. Лирницкая, 1-75, 2-104, 114г;
- ул. Мукачево, 1-61, 2-42, 52-76;
- пер. Тихорецкая, 2-18, 3-19, 27-39;
- ул. Базарная, 2-28;
- ул. Приморская, 1-18;
- ул. Костромская, 1-5;
Ранее мы сообщали, что недавно произошла авария на водоводе во дворе дома № 4 в переулке Крушельницкой. В итоге были затоплены ближайшие районы.
По словах местных жителей в районе отключили воду. К месту вызвали аварийную службу, однако по состоянию на 10:00 никого на месте не было.
Водой полностью затопило дворы школы № 131, домов на Донецком шоссе и улице Терещенковской.
Напомним, мост с машинами рухнул, расколовшись пополам.
Как сообщала Politeka, под десятками людей на празднике обрушился пол, много пострадавших.
Также Politeka писала, что автомобильный мост рухнул в воду, движение заблокировано.