В Днепре на жилом массиве Сокол живодеры массово травят бездомных собак

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу Дарьи Шевченко в Facebook.

В ночь с 29.02 на 01.03 умер в страшных муках любимец одной семьи. Стало известно, что отравили питомца люди, которые расбрасывают на ж/м Сокол-2 (район СШ 83) отраву для бездомышей.

Во время прогулки песик девушки съел на улице отраву, которую разбросали “догхантеры”.

За жизнь песика боролись ветеринары, но спасти домашнего любимца не удалось.

«Тот, кто это делает, живи и знай, тварь, что у него были жуткие боли и две клинические смерти, а на твоих грязных руках слезы людей и смерти не только бездомных, но и домашних животных!», – отметила Дарья на своей странице.

В комментариях пользователи сети выразили соболезнования утратившем любимца.

Напомним, что под Днепром активизировались черные ядовитые сколопендры. В Днепропетровской области в селе Волосское на поверхность из своих убежищ выползла всякая живность. Некоторые, ядовитые и опасные, лезут в дома и пугают людей. Так недавно в дом к священнику заползла ядовитая сколопендра.

«Заползла почти в кровать. Просила прощения. Но любимая Ольга Пинчук её не простила. Теперь она где-то в насекомом раю», – отшутился днепрянин Андрей Пинчук.

В комментариях пользователи сети, в свою очередь, не на шутку перепугались. «Фу , к нам этот ужас тоже приходил , такая страшная», «Мое детство прошло в Средней Азии. Вот там гости! И никто не боится почему-то.», «Ядовитая, болит сильнее, чем пчелиный укус.», «Эта гадость, скалапендра, наверное живет во всех домах. Я уже за 3 года,наверное штук 20 в доме прибила. Откуда они лезут,непонятно.», – написали украинцы под фото.

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