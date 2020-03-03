В Днепре на жилом массиве Сокол живодеры массово травят бездомных собак
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу Дарьи Шевченко в Facebook.
В ночь с 29.02 на 01.03 умер в страшных муках любимец одной семьи. Стало известно, что отравили питомца люди, которые расбрасывают на ж/м Сокол-2 (район СШ 83) отраву для бездомышей.
Во время прогулки песик девушки съел на улице отраву, которую разбросали “догхантеры”.
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За жизнь песика боролись ветеринары, но спасти домашнего любимца не удалось.
«Тот, кто это делает, живи и знай, тварь, что у него были жуткие боли и две клинические смерти, а на твоих грязных руках слезы людей и смерти не только бездомных, но и домашних животных!», – отметила Дарья на своей странице.
В комментариях пользователи сети выразили соболезнования утратившем любимца.
Напомним, что под Днепром активизировались черные ядовитые сколопендры. В Днепропетровской области в селе Волосское на поверхность из своих убежищ выползла всякая живность. Некоторые, ядовитые и опасные, лезут в дома и пугают людей. Так недавно в дом к священнику заползла ядовитая сколопендра.
«Заползла почти в кровать. Просила прощения. Но любимая Ольга Пинчук её не простила. Теперь она где-то в насекомом раю», – отшутился днепрянин Андрей Пинчук.
В комментариях пользователи сети, в свою очередь, не на шутку перепугались. «Фу , к нам этот ужас тоже приходил , такая страшная», «Мое детство прошло в Средней Азии. Вот там гости! И никто не боится почему-то.», «Ядовитая, болит сильнее, чем пчелиный укус.», «Эта гадость, скалапендра, наверное живет во всех домах. Я уже за 3 года,наверное штук 20 в доме прибила. Откуда они лезут,непонятно.», – написали украинцы под фото.
Напомним, в Днепре забили тревогу из-за подозрительных гостей в домах, видео: "ходят по этажам и..."
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