В маршрутке №136А города Днепра на ходу отпала передняя дверь

Как передает Politeka.net, соответственное видео опубликовал очевидец в соцсетях.



На кадрах видно, как водитель пытался самостоятельно справится с поломкой. Но у него так ничего и не получилось.



Пользователи сети уже отреагировали на данный ролик. Кому-то он показался забавным, но некоторым уже надоели такие случаи.



"В проход двери и насыпай дальше стажёр наверное профи ездят без дверей", " И помочь никто не может у всех в руках телефоны", "Зато по 8 гривен", "Все проблемы города в одном видео", - писали под видео.







Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда у маршрутки что-то отваливается на ходу.

Ранее очевидец опубликовал фотографию, на которой маршрутка №55 начала буквально разваливаться просто на ходу. В салоне полно пассажиров, но транспорт не может продолжить движение из-за отпавшей важной детали.

Так, маршрутный автобус попросту остановился на трамвайных колеях.

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