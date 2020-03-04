Все начнется уже завтра!

В Днепре массово закроются магазины, киоски и торговые павильоны

Как передает Politeka.net, это связано с флеш-мобом в знак протеста против принятых законов о кассовых аппаратах для ФЛП и о «кешбэке».

5 марта владельцев призывают массово закрыть свои магазины с 11.00 до 12.00.



Один из таких призывов опубликовала предприниматель Нататья Эшонкулова.

"Уважаемые коллеги, ФОПы! Общеукраинский флэш-моб!!! 05.03.20г. с 11.00 до 12.00 закройте свой магазинчик, лавку, киоск, павильон, торговую точку в знак протеста против тотальной фискализации и беспощадных проверок!", - говорится в сообщении.

Напомним, законы о кассовых аппаратах для ФЛП и о "кешбэке" уже официально опубликованы в «Голосе Украины», но начнут действовать через полгода, за исключением отдельных норм, касающихся, в частности, наименования контролирующего органа .

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