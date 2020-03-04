В Днепре массово закроются магазины, киоски и торговые павильоны
Как передает Politeka.net, это связано с флеш-мобом в знак протеста против принятых законов о кассовых аппаратах для ФЛП и о «кешбэке».
5 марта владельцев призывают массово закрыть свои магазины с 11.00 до 12.00.
Зеленский выбрал нового премьера, Гончарук в панике удивил скандальным финтом: что произошло
Белла Хадид без лифчика застыла в соблазнительных позах ради сочных фото: есть на что посмотреть
Женька из "Сватов" отбросила стыд и натянула топ покороче: "Боже мой, какая..."
Любовник Седоковой показал, как развлекается с раздетой звездой: "Какое классное бельишко..."
Один из таких призывов опубликовала предприниматель Нататья Эшонкулова.
"Уважаемые коллеги, ФОПы! Общеукраинский флэш-моб!!! 05.03.20г. с 11.00 до 12.00 закройте свой магазинчик, лавку, киоск, павильон, торговую точку в знак протеста против тотальной фискализации и беспощадных проверок!", - говорится в сообщении.
Напомним, законы о кассовых аппаратах для ФЛП и о "кешбэке" уже официально опубликованы в «Голосе Украины», но начнут действовать через полгода, за исключением отдельных норм, касающихся, в частности, наименования контролирующего органа .
Ранее жители села Новоалександровка в Днепропетровской области выступили против переработки куриного помета на новом заводе.
Они утверждают, что их нагло обманули.
Известно, что инвестор получил разрешение на строительство биогазовой электростанции по переработке осадка сточных вод, а в итоге туда собрались свозить куриный помет.
Напомним, что клиенты Приватбанка рискуют остаться без денег, появилась новая афера: «Никогда не…».
Как сообщала Politeka, ПриватБанк предупредил украинцев о серьезный сбой в работе терминалов и банкоматов.
Также Politeka писала, что появилась новая схема с кредитными картами Приватбанка, украинцы в панике: "Это обман!".