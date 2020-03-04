Под Днепром избили 13-летнего парня и попытались забрать мобильный телефон

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП Украины в Днепропетровской области.

Известно, что нападение произошло в г. Першотравенске, когда ребенок возвращался домой со школы.

К нему подошли два неизвестных и потребовали телефон. Отказавшись его отдать, мальчика начали избивать, но когда парень стал звать на помощь они скрылись.

Пострадавший смог запомнить их приметы и в ходе розыскных работ преступников удалось задержать.

Ими оказались 15 и 24-летние жители г. Первомайска.

Следователем по согласованию с местной прокуратурой начато уголовное производство по ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины, то есть покушение на грабеж, совершенный группой лиц.

24-летнего мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.



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