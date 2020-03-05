Еще один город оказался в плену внезапного лета

В Днепре зафиксировали рекордную температуру

В среду, 4 марта, необычно теплая погода порадовала жителей и гостей Днепра. Кроме солнечной погоды, в Днепре зафиксировали максимальный показатель температуры за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщил в социальной сети Facebook Василий Гринчак, начальник Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии.

«Бьем рекорды! 4 марта в Днепре на 2 градуса перекрыт исторический максимум температуры воздуха: в 1995 году в этот день +18 градусов, в этом году столбик термометра достиг отметки 20 градусов», — отметил Василий.

Интересно, что 3 февраля 2020 года сотрудниками регионального центра по гидрометеорологии был зафиксирован и другой температурный рекорд в Днепре.

Также мы сообщали, что в Харькове температура побила все рекорды. Новый абсолютный по температуре рекорд в марте принадлежит Харькову. В среду, 4 марта, харьковчане могли спокойно гулять по улице в одних футболках. Так, температура воздуха прогрелась почти до летних 17 градусов.

Максимальная температура после полудня составила 16,7 градуса выше нуля. Предыдущий рекорд был в 1995 году, когда 4 марта температура составила плюс 16,2 градуса.

Еще 1 марта воздух в Харькове прогрелся до плюс 9,7 градуса, такого никогда не было. Предыдущий рекорд составлял плюс 9 градусов в 2016 году.

Напомним, что в Киеве на днях также был зафиксирован температурный рекорд. Так, во вторник, 3 марта после полудня температура поднялась почти до 15 градусов тепла, подобной температуры не было 23 года.

Предыдущий рекорд для этого дня 1997 года превышен на целых полтора градуса.

В обсерватории сказали, что благодаря такому максимуму побит и рекорд среднесуточной температуры, которая достигла 8,3 градусов и таким образом оказалась на 0,4 градуса выше, чем это было в том же 1997 году.

Напомним, что март отменяется: аномальная погода снова накроет Украину, весна слетела с катушек.

Как сообщала Politeka, аномальная температура в Киеве поразила метеорологов: такого не было десятки лет.

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