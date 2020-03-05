В Днепре неизвестные пристают к детям и начинают их преследовать, говоря прохожим, что они их родители

Об этом сообщает Телеграм-канал hyevuy_dnepr, ссылаясь на рассказ в соцсети мамы одной из школьниц.

В Днепре появились подозрительные личности на машине, которые преследуют малолетних девочек.

«Возле дома по ул. С. Ковалевской, 75 возле девочек остановилась машина и парень из этой машины приказал садиться к нему в автомобиль. Девочки начали убегать в сторону 81 дома по ул. С. Ковалевской в надежде найти людей и помощи, спрятались за людьми, которые были возле подъезда, парень с машины бежал за ними, когда у него спросили люди, что он хочет от девочек, он ответил, что это его дочки и они от него убегают, в общем спасибо мужчине который начал вызывать полицию и благодаря этому от них отстал этот парень», – рассказала подробности инцидента напуганная мать.

Она также сказала, что небезразличный днепрянин довел детей до их подъезда.

«Машина была серого цвета (похожа на дэо ланос), парень очень высокого роста, рядом с ним в машине находилась девушка с черными волосами и очень ярким макияжем», – отметила женщина, ссылаясь на описание, которое дала ее ребенок.

В полиции же отмечают, что в городе уже есть жертвы этого человека.

Отметим, что в сети на местном паблике опубликовал фото искателя "приключений". По словам очевидцев, неизвестный имеет при себе нож.

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В комментариях днепряне не выдержали и начали бурное обсуждение.

«Хотите -баньте,хотите-нет за призывы к насилисю,но поубивала бы!!!!! Сволочи!!!!!! Уже,по-моему ,пора охоту открывать на этих "любителей пряток". Отстаньте от детей!», «Очень похожие люди в октябре ограбили кабинет в средней школе 85», «Где вы их встретили? может в том районе есть камеры, аптеки, магазины , банки», «Полиция не чего делать не будет. Нет состава преступления. А вот фото не помешало б . Было б легче их выявить на районе. Скорей всего залётные», «Причем они приставали к детям на одном и том же месте ! К моей дочери и затем к мальчикам на том же месте», «Какой кошмар», «Я думаю, что они на районе не будут промышлять сейчас,так как их спугнули. За информацию большое спасибо, с детьми проведем беседу!», – отметили пользователи сети и встревоженные родители.

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