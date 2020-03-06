Отключение произойдет уже сегодня!

Сегодня, 6 марта, в троих районах Днепра будет отсутствовать электричество

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Известно, что ремонтные и технические работы будут проводиться весь день.

Адреса:

Чечеловский район:

ул. Крутая, 2 — 16, 1 — 19;

ул. Васильковская, 42 — 124, 85 — 161;

ул. Гончарова, 36 — 40;

ул. Комарова, 75 — 113, 66 — 96;

ул. Измайловская, 41 — 69, 68 — 100;

спуск Горнолижный, 6 — 12, 1 — 7;

ул. 2 Изюмская, 9 — 13, 2 — 14.

Амур-Нижнеднепровский район:

тупик Тютюнника, 1 — 7;

ул. Шепитовская, 1 — 12;

ул. Запорожская, 2 — 30;

ул. Калиновая, 21 — 33;

ул. Путиловская, 1 — 13;

ул. Решетиловская, 4 — 31;

пер. Вольный, 8.

Индустриальный район:

ул. Иркутская, 100 — 150, 135а — 185, 154 — 164, 116 — 118;

ул. Новосибирская, 115 — 129, 110 — 118;

ул. Оренбургская, 172а — 180, 131 — 145;

ул. Смоленская, 43 — 138;

ул. Майская, 4 — 64;

ул. Холодильная, 10 — 26;

ул. Донецкое шоссе, 1а, 1б, 1в, 3.

Ранее мы сообщали, что в Днепре на бульваре Славы прорвало канализацию.

Очевидцы первых минут потопа опасались, что их затопит нечистотами. Они и вызвали аварийную службу.

Специалисты приехали и сказали, что прорвало трубу с технической водой, и поэтому вызывать нужно не их, а «Днепрводоканал». В итоге, работы начали более чем чем 10 часов после аварии.

Также, не так давно в Днепре произошла авария на водоводе во дворе дома № 4 в переулке Крушельницкой. В итоге были затоплены ближайшие районы.

По словах местных жителей в районе отключили воду. К месту вызвали аварийную службу, однако по состоянию на 10:00 никого на месте не было.

Водой полностью затопило дворы школы № 131, домов на Донецком шоссе и улице Терещенковской.

Напомним, мост с машинами рухнул, расколовшись пополам.

Как сообщала Politeka, под десятками людей на празднике обрушился пол, много пострадавших.

Также Politeka писала, что автомобильный мост рухнул в воду, движение заблокировано.