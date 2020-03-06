Сегодня, 6 марта, в троих районах Днепра будет отсутствовать электричество
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Известно, что ремонтные и технические работы будут проводиться весь день.
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ул. Путиловская, 1 — 13;
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ул. Решетиловская, 4 — 31;
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Ранее мы сообщали, что в Днепре на бульваре Славы прорвало канализацию.
Очевидцы первых минут потопа опасались, что их затопит нечистотами. Они и вызвали аварийную службу.
Специалисты приехали и сказали, что прорвало трубу с технической водой, и поэтому вызывать нужно не их, а «Днепрводоканал». В итоге, работы начали более чем чем 10 часов после аварии.
Также, не так давно в Днепре произошла авария на водоводе во дворе дома № 4 в переулке Крушельницкой. В итоге были затоплены ближайшие районы.
По словах местных жителей в районе отключили воду. К месту вызвали аварийную службу, однако по состоянию на 10:00 никого на месте не было.
Водой полностью затопило дворы школы № 131, домов на Донецком шоссе и улице Терещенковской.
Напомним, мост с машинами рухнул, расколовшись пополам.
Как сообщала Politeka, под десятками людей на празднике обрушился пол, много пострадавших.
Также Politeka писала, что автомобильный мост рухнул в воду, движение заблокировано.