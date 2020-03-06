Неизвестный на автомобиле пытался похитить двоих школьниц в Днепре

Как передает Politeka.net, о вопиющем инциденте сообщила мать пострадавшей.

Известно, что все произошло в Амур-Нижнеднепровском районе.

"Ув. родители, решила написать в группу, так как я мама и переживаю не только за свою дочь. Сегодня она возвращалась со школы в 15:15, возвращалась не сама, а с девочкой с 69-й школы. Возле дома по ул. С.Ковалевской возле них остановилась машина и парень из этой машины приказал садиться к нему в автомобиль", – говорится в сообщении.

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После чего, по словам женщины, дети начали убегать и спрятались за людьми, которые стояли около подъезда. При этом нападавший бежал за ними и представился якобы отцом школьниц.

"Машина была серого цвета (похожа на дэу ланос), парень очень высокого роста, рядом с ним в машине находилась девушка с черными волосами и очень ярким макияжем", – рассказала мама пострадавшей.

По информации женщины, это не первый подобный случай.

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