В Днепре на Набережной Заводской (район Стана 550) произошла авария
Об этом сообщает Днепр оперативный.
Известно что участниками ДТП стали аж четыре автомобиля - два грузовика и две легковушки. Масштаб аварии очень серьезный - движение парализовано до Кайдакского моста.
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О пострадавших пока не сообщается.
Очевидцы уже предупредили днепрян, которые планируют направиться в центр по данному маршруту.
«Всем доброго утра! В направлении центра города, начиная от Кайдакского моста ОГРОМНАЯ ПРОБКА. Причина — авария. Учитывайте при планировке маршрутов на авто, а особенно общественным транспортом», — пишут соцсетях.
Ранее мы сообщали, что во время автокатастрофы на Слобожанском проспекте умер известный ведущий праздников и организатор мероприятий в Днепре Александр Усачев.
Александру было 30 лет и лишь в январе он отметил свой юбилей. Он занимался организацией праздников.
Также известно, что в ДТП пострадали и дочь ведущего.
У ребенка диагностировали перелом затылочной кости, перелом бедра и еще несколько небольших переломов. Ее состояние оценивается, как тяжелое стабильное.
Напомним, масштабная авария на украинской трассе: "11 машин превратились в груду металла".
Как сообщала Politeka, автобус с россиянами разбился в ДТП: «тела разбросаны вокруг».
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