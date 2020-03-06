В Днепре на Набережной Заводской (район Стана 550) произошла авария

Об этом сообщает Днепр оперативный.

Известно что участниками ДТП стали аж четыре автомобиля - два грузовика и две легковушки. Масштаб аварии очень серьезный - движение парализовано до Кайдакского моста.

О пострадавших пока не сообщается.

Очевидцы уже предупредили днепрян, которые планируют направиться в центр по данному маршруту.





«Всем доброго утра! В направлении центра города, начиная от Кайдакского моста ОГРОМНАЯ ПРОБКА. Причина — авария. Учитывайте при планировке маршрутов на авто, а особенно общественным транспортом», — пишут соцсетях.





Ранее мы сообщали, что во время автокатастрофы на Слобожанском проспекте умер известный ведущий праздников и организатор мероприятий в Днепре Александр Усачев.

Александру было 30 лет и лишь в январе он отметил свой юбилей. Он занимался организацией праздников.

Также известно, что в ДТП пострадали и дочь ведущего.

У ребенка диагностировали перелом затылочной кости, перелом бедра и еще несколько небольших переломов. Ее состояние оценивается, как тяжелое стабильное.

Напомним, масштабная авария на украинской трассе: "11 машин превратились в груду металла".

Как сообщала Politeka, автобус с россиянами разбился в ДТП: «тела разбросаны вокруг».

Также Politeka писала, что соратник Зеленского впервые показался после ДТП, фото из больницы.