В Днепре подростки избили охранника парковки и разгромили машины
Об этом сообщает Днепр оперативный.
Инцидент случился ночью, шестого марта, на жилмассиве Тополь.
Известно, что нападавших было шесть человек. Парни, вооружившись палками, направились к автостоянке, где избили охранника и нанесли вред имуществу.
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Кроме того, они забрали у него 220 гривен.
В ходе розыскных работ, похожую компанию заметили в одном из дворов на соседней улице. Пострадавший мужчина опознал нападавших.
Подростков сразу же доставили в Шевченковский участок полиции для проведения следственных действий.
Ранее мы сообщали, что возле школы №126 на жилом массиве "Тополь" неадекватная женщина нападает на детей.
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