В Днепре подростки избили охранника парковки и разгромили машины

Об этом сообщает Днепр оперативный.

Инцидент случился ночью, шестого марта, на жилмассиве Тополь.

Известно, что нападавших было шесть человек. Парни, вооружившись палками, направились к автостоянке, где избили охранника и нанесли вред имуществу.

Кроме того, они забрали у него 220 гривен.

В ходе розыскных работ, похожую компанию заметили в одном из дворов на соседней улице. Пострадавший мужчина опознал нападавших.

Подростков сразу же доставили в Шевченковский участок полиции для проведения следственных действий.

Ранее мы сообщали, что возле школы №126 на жилом массиве "Тополь" неадекватная женщина нападает на детей.

Сектантка из "Возрождения" хватала школьниц за руки и требовала повторять молитвы.

Также мы сообщали, что в г. Першотравенске избили 13-летнего парня и попытались забрать мобильный телефон.

К нему подошли два неизвестных и потребовали телефон. Отказавшись его отдать, мальчика начали избивать, но когда парень стал звать на помощь они скрылись.

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